平復威權時期司法與行政不法 刊登公報還清白

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（中央社記者劉世怡台北20日電）法務部今天說，在促轉會解散後，接手威權統治時期司法不法及行政不法案件的平復工作，經聘任委員13人，昨天召開第一次委員會討論逾10案，經審議確認不法，將刊登公報還清白。

促轉會今年5月底解散後，由多個部會承接原業務，其中有關威權統治時期司法不法及行政不法案件的平復工作，由法務部接手，法務部依據促進轉型正義條例規定，訂定「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會組織及運作辦法」，並在昨天召開「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會」第1次委員會議。

法務部發布新聞稿指出，審查會第1屆委員計有13人，均是具有人權及轉型正義學識與經驗的學者、專家、社會公正人士、律師及政府機關代表。部長蔡清祥於審查會成立時，親自頒贈委員聘書，並期許透過轉型正義，讓台灣社會走向和解與團結，繼續朝向自由、民主、人權的現代化國家邁進。

新聞稿指出，第1次會議中，討論逾10案，確認案件分為兩類，第一類是曾依「二二八事件處理及賠償條例」、「戒嚴時期不當叛亂暨 匪諜審判案件補償條例」、「戒嚴時期人民受損權利回復條例」等 規定，而獲得賠償、補償或回復受損權利的案件，此類案件並無須再另行重新調查案件事實，而是由法務部逐案確認受難者姓名，以及其所受不法裁判、處分或事實行為後，送審查會決議公告宣示予以平復。

另一類則是未曾經過上述三項條例而獲得賠償、補償或回復受損權利的案件，為給予民眾就個案平復的機會，則由法務部依職權或依申請予以調查後，送請審查會審議確認不法及公告宣示予以平復。

法務部指出，其中「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」予以補償的案件，受難者大多是因觸犯內亂 罪、外患罪或戡亂時期檢肅匪諜條例，經判決有罪確定或裁判交付感化教育，或受到治安或軍事機關限制人身自由者。

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新聞稿指出，這次審查會通過上述案件，法務部將依審查會決議，將平復名冊刊登政府公報，後續也將發函相關機關塗銷這些政治受難者的前科紀錄，以澈底滌除過去國家不法加諸於政治受難者及其家屬的污名，還給清白名譽。

至於金錢補償部分，法務部官員指出，「戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例」予以補償的案件，通常都已獲補償，若認不足，可向內政部籌設「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」請求差額補償。（編輯：張銘坤）1111220