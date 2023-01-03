更多編輯台推薦新聞：
影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油
生活

影片／北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 觀眾大喊台灣加油

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援
國際

烏克蘭能源設施遭轟炸 台灣發電機馳援

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
首頁 / 產經
立院三讀法案
新聞專題
立院三讀法案1/104
首頁 / 產經

電支條例修正案三讀 金管會可要求違規業者增資

2023/1/3 20:42（1/3 20:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北3日電）立法院會今天三讀通過電支條例第11條及第38條條文修正草案，日後電支機構若違反法令、章程或行為有礙健全經營，金管會將可命令業者提撥一定金額準備金或要求增資。

立法院會今天三讀通過民進黨立委郭國文等19位委員提案的電子支付機構管理條例第11條條文修正草案以及民進黨立委鍾佳濱等19位委員提案的電子支付機構管理條例第38條條文修正草案。

金管會銀行局副局長童政彰說明，此次修法通過後，對於現行電支條例第11條所定契約內容的審定認證，可由律師審閱或會計師出具信託契約、履約保證契約或其範本的法律意見書或認證報告，除了符合監理需求外，申請人也可依據需求取得專業評估意見，以利檢視契約完整性及適當性。

童政彰指出，此次修法並增訂第38條第1項第5款規定，電支機構若違反法令、章程或行為有礙健全經營，主管機關可要求電支機構提撥一定金額準備或命令電支機構增資，意味除了業務監理要求外，將更強化財務監督力道，賦予主管機關更彈性裁處權力，進而強化電支機構健全經營。（編輯：潘羿菁）1120103

#童政彰
#金管會銀行局
#民進黨
童政彰
銀行顧資本適足率緊縮放款？金管會：不樂見發生 日央行轉彎台股震盪 金管會：適時採取因應措施
郭國文
立法院排審平均地權條例　拚9日三讀 國民黨團：召開立院臨時會 討論全民發現金
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
立院三讀 大型柴油車汰換減徵貨物稅延至2026年