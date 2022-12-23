立院三讀 大型柴油車汰換減徵貨物稅延至2026年

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（中央社記者范正祥台北23日電）立法院會今天三讀通過修正貨物稅條例第12條之6條文，大型柴油車汰舊換新減徵貨物稅延長4年，實施至2026年12月31日，每輛最高減徵貨物稅新台幣40萬元。

為加速報廢老舊大型柴油車，提高大型柴油車車主汰舊換新意願，以改善空氣品質，現行貨物稅條例第12條之6條文規定自2017年8月18日起至2022年12月31日止，報廢一期至三期各種大型柴油車，並購買新大型車且完成新領牌照登記者，每輛最高減徵貨物稅40萬元。

根據行政院提供給立法院的書面資料，截至今年7月底止，累計老舊大型柴油車汰舊換新減徵退還新大型車貨物稅3萬6973輛，有助於節能減碳及降低空氣污染。

大型柴油車汰舊換新減徵貨物稅優惠至今年底屆期，依據行政院環境保護署估計，至今年12月底，還有約7萬8000輛一期至三期的老舊大型柴油車未汰換。

為持續鼓勵汰舊換新，行政院於今年12月1日提出貨物稅條例第12條之6條文修正草案，延長購買新大型車減徵貨物稅措施4年至2026年12月31日止，函請立法院審議。

另外，台灣民眾黨立法院黨團、國民黨立委張育美等18人也有提出貨物稅條例第12條之6條文修正草案，內容與行政院版本大致相同，支持延長汰換老舊大型柴油車減稅措施至2026年底，以持續相關減碳進程推動，減少污染排放量。

立法院財政委員會於今年12月19日併案審查，無異議依照行政院版本通過，提報立法院會，立法院會討論前不須經黨團協商；立法院於今天院會完成三讀程序。

三讀通過的修正條文，明定報廢老舊大型柴油車並購買新大型車且完成新領牌照登記，每輛新車最高減徵貨物稅40萬元，適用期間至2026年12月31日。

關於預期效益，財政部評估，可提升車主汰舊換新意願，加速報廢老舊大型柴油車，改善國內空氣品質，並帶動相關產業發展，促成能源運用、環境保護、經濟發展三贏的政策目標。（編輯：張均懋）1111223