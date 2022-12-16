退撫新制三讀 明年7/1後新進公務員改確定提撥制

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退撫新制適用民國112年7月1日以後的初任公教人員。（中央社製圖）

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（中央社記者王揚宇台北16日電）立法院會今天三讀通過公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法，規定民國112年7月1日以後初任公務人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制，並設立個人專戶，提供多元化的投資組合。

立法院司法及法制委員會於5月9日初審通過公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案，但包括現職公務人員（舊制）能否轉換到新制等關鍵條文，在場立委未達成共識，因此保留交黨團協商。朝野黨團於13日、15日兩度協商，無法取得共識。

立法院會今天處理前，朝野黨團再度協商並達成共識，共同提出修正動議且三讀通過，當中並無現職人員可轉換到新制的規定。

此外，三讀條文規定，公務人員在任職期間，與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，強制提撥費率為15%；其中由公務人員負擔35%，政府負擔65%，公務人員也可自願增加提繳金額到個人專戶，每月上限為5.25%。提繳退撫儲金費用，不計入提繳年度薪資收入課稅。

三讀條文規範，退撫基金管理機關應自行或委託金融機構或專業機構，設計不同收益、風險的投資標的組合，供公務人員自行選擇。

同時，為確保較不諳投資理財的公務員權益，三讀條文規定，如果公務員擇定風險最低的投資工具，政府保證其最低收益不得低於當地銀行2年期定期存款利率，如有不足，由國庫補足。（編輯：蘇志宗）1111216