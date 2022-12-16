立院三讀退撫新制 採確定提撥制無現職轉換規定

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立法院會16日三讀通過公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法，規定民國112年7月1日以後初任公務人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制。（中央社檔案照片）

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（中央社記者王揚宇台北16日電）立法院會今天三讀通過公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法、公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例，規定112年7月1日以後初任公教人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制。

此外，現職人員（舊制）是否能轉換、跳槽到新制，而三讀通過條文中，並未有此規定。上述法案自民國112年7月1日施行。

考試院與行政院3月10日共同舉行記者會，宣布民國112年7月1日以後初任公教人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制，並設立個人帳戶，提供多元化的投資組合，供公教人員選擇。相關草案送立法院審議。

立法院司法及法制委員會於5月間初審通過，後經朝野黨團協商，絕大部分條文均取得共識，僅現職公教人員能否轉換到新制等條文未達成共識，因此保留交黨團協商。朝野黨團於13日、15日兩度協商，無法取得共識。

立法院會今天處理前，朝野黨團再度協商並達成共識，也共同提出修正動議且三讀通過，當中並無現職人員可轉換到新制的規定。

三讀條文規範，新制適用對象是112年7月1日以後初次擔任公教人員，從現行的「確定給付制」改為「確定提撥制」，在初任人員到職時，退撫基金管理機關會為其設立個人專戶，由公教人員於任職期間，與政府共同按月撥繳退撫儲金費用及其自願增加提繳費用，存入帳戶累積孳息。

三讀條文明定，初任人員在職期間，與政府共同按月撥繳退撫儲金費用，強制提撥費率為15%，其中由初任人員負擔35%、政府負擔65%等。

三讀條文規定，退撫基金管理機關應自行或委託金融機構或專業機構，設計不同收益、風險的投資標的組合，供公教人員選擇；如果擇定風險最低的投資標的組合，政府保證最低收益不得低於當地銀行2年期定期存款利率；如有不足由國庫補足。

關於退休金給付方式，三讀條文明定，分為一次退休金及月退休金，而月退休金又分為3種，分別是攤提給付、定額給付及保險年金，擇一支領。

至於監理機制方面，三讀條文規定，公務人員退撫儲金收支、管理及運用業務的監理，應聘請政府機關代表、公務人員代表及統計精算、人事行政、財經或法律等專業領域的專家學者，以公務人員退撫儲金監理會行之；監理會成員，於公務人員代表及專家學者的人數，合計不少於成員總數1/2。

三讀通過的公立學校教職員退撫儲金監理會相關規定，與上述雷同。

三讀條文規定，公務人員與教職員退撫儲金的收支、管理及運用等業務，分別由銓敘部與教育部委任公務人員退休撫卹基金管理機關辦理。（編輯：林興盟）1111216