退撫新制採確定提撥 銓敘部：經利弊多方分析評估

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北12日電）銓敘部今天說，112年7月後初任公務員改採確定提撥制的退撫新制，並搭配實施公保年金；新退制實施後導致現行退撫基金財務缺口，也已將政府撥補責任明文入法，是經利弊多方分析評估。

媒體報導，「新制退撫，退休金風險公教個人自負」，針對考試院及行政院分別提出的112年初任公教人員新退撫制度草案，質疑政府只標榜新制的「得」，對實施新制後的「失」，無具體因應對策。

銓敘部晚間透過新聞稿表示，關於112年7月1日以後初任公務人員退撫給付制度，從現行的確定給付制改為確定提撥制，在制度規劃研議時，已就確定給付制與確定提撥制的利弊多方分析評估。

銓敘部說，由於現行退撫基金確實存有長期累積的財務安全隱憂，如果不予改變，就須由政府預算撥補及由未來新進人員提撥費用支應，進而衍生世代不公問題。在與專家學者及相關團體代表交換意見後，決定初任人員退撫給付制度改採確定提撥制。

銓敘部表示，退撫新制除規劃設立公務人員個人退休金專戶，將退休金財務與現行退撫基金脫鉤，並加入自主管理精神，規劃建立自主投資平台，設計多元化投資標的組合供初任人員選擇，如選擇風險最低的投資標的組合，由政府保證最低收益，以期兼顧個人退休所得的適足性保障並逐步終結政府長遠財務負擔。

銓敘部說，至於因初任人員不再參加現行退撫基金，所產生的財務缺口，政府一定會負起撥補責任，並已配合在現行公務人員退撫法制，將政府撥補責任明文入法。

銓敘部指出，為因應初任公務人員改採確定提撥制後，未來可能面臨的高齡風險問題，已為初任人員規劃二層年金保障，除了第二層職業年金採確定提撥制可自主投資累積退休金外，也搭配將第一層的公保養老給付強制實施年金，並維持採「確定給付制」，給予基礎年金保障並可持續支領至終身。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

銓敘部說，參照勞工退休金條例規定，規劃年金保險作為超過平均餘命後的年金給付之用，避免長壽風險；未來將積極協調公私立保險公司，辦理前開年金保險事宜。也可藉由在職時增額提撥及自主投資的適當配置，提高退休金專戶累積總金額，增加退休金可領取時間。

銓敘部表示，退休制度只是人事制度的一環，還包括待遇、福利、升遷等制度，都可能影響人才職業選擇。新退撫制度的規劃，只有退休金財務來源和給付方式改變，政府應盡照顧責任則承襲現行退撫制度規劃，未來初任人員新退撫制度，對於公務人員還是有相當程度吸引力。（編輯：蘇龍麒）1111212