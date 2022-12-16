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立院三讀退撫新制 明訂基金財務缺口由政府補助

2022/12/16 15:04
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（中央社記者王揚宇台北16日電）立法院會今天三讀修正通過公務人員退休資遣撫卹法第93條條文，規定退撫新制的建立，致退撫基金用罄年度提前的財務缺口，由政府依退撫基金財務精算結果，自退撫新制實施之日起，分年編列預算撥款補助。

立法院會今天三讀通過公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法，規定112年7月1日以後初任公務人員的退撫新制，由確定給付制改為確定提撥制，並設立個人專戶，提供多元化的投資組合。

然而，考量退撫新制與現行制度的退撫基金切割，導致現行退撫基金將因新進人員改適用新制度，而不再有新進人員的提撥收入，將面對提早用罄問題。

為保障現職人員及已退休公務人員領取退撫給與之權益，配合建立新退撫制度，因此這次一起修正公務人員退休資遣撫卹法第93條條文。

然而，不管是在委員會審查，還是12月13日、15日由立法院長游錫堃主持的朝野協商，相關條文均無法取得共識；不過，立法院會今天處理前，朝野黨團達成共識，共同提出修正動議，且三讀修正通過。

三讀條文規定，退撫新制的建立，致退撫基金用罄年度提前的財務缺口，由政府依退撫基金財務精算結果，自退撫新制實施之日起，分年編列預算撥款補助之。

此外，考量現行退撫基金實施以來累積的財務缺口也待解決，因此增訂政府依上述規定完成撥補後，應依退撫基金財務精算結果，接續分年編列預算撥補現行退撫基金的規定，以健全基金財務。（編輯：林興盟）1111216

#游錫堃
#立法院長
游錫堃
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