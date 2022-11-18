退撫新制遭質疑 銓敘部：個人專戶無破產問題

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（中央社記者賴于榛台北18日電）退撫新制遭考試院前副院長高永光投書質疑可能破產，銓敘部今天晚間表示，民國112年7月1日以後初任公務人員新退撫制度，採個人專戶制，退休金財務與現行退撫基金完全脫鉤，不會有破產問題。

銓敘部指出，為建立112年7月1日以後初任公務人員新退撫制度，目前已提出「公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法草案」於立法院審議中。

銓敘部說，草案規劃設立公務員個人退休金專戶，不再參加現行退撫基金，退休金財務與現行退撫基金脫鉤，並加入自主管理精神，規劃建立自主投資平台，設計多元化投資標的組合供初任人員選擇，如選擇風險最低的投資標的組合，由政府保證最低收益。

銓敘部表示，高永光在投書指退撫新制「個人帳戶由政府代操經營」、「拿新進人員的錢去玩、不負任何責任」的說法，顯有錯誤，且新退撫制度既然採個人退休金專戶，自然不會有其所提繳多、少領的情形，更不會因現行退撫基金破產，而跟著破產。

另外，高永光引用現行退撫基金第8次精算結果評論未來新退撫制度的個人退休金財務安全，更說草案送到立法院時，沒有對改成儲金制個人帳戶做精算。

銓敘部說，高永光說法不正確且完全連結錯誤，因為銓敘部曾委託精算公司辦理退休新制個人退休所得精算，同時評估未來初任人員不再參加退撫基金，對退撫基金財務的影響，相關數據也提供法案審查時參考。

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銓敘部表示，未來初任公務人員將不再參加現行退撫基金，確實將對現行退撫基金的提撥收入造成影響；因此銓敘部另也配合修法，在現行公務人員退撫法制中，將政府撥補責任明文入法，相關修正草案也在立院審議中，三讀後，一定會依法逐年撥補。

而為維護現行退撫基金財務安全，銓敘部指出，除現有退休公務人員調降所得所節省的經費，仍會持續全數挹注退撫基金外，也會積極與財主機關協調政府撥補方案，一定會確保退撫基金財務永續，也絕對會捍衛已退休和現職公務人員退休權益。（編輯：蘇志宗）1111118