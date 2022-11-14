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銓敘部：新制影響退撫基金提撥 政府會負撥補責任

2022/11/14 19:10
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（中央社記者陳俊華台北14日電）媒體報導指退撫基金恐提前5年破產。銓敘部今天說，因112年7月1日以後初任公教人員規劃建立退撫新制，確實將對現行退撫基金的提撥收入造成影響，但政府會負撥補責任，公教人員不用擔心。

聯合報報導，據退撫基金最新精算報告，因年改挹注款增加及提撥費率調升，公務人員退撫基金破產年限延後10年、預估民國140年破產；但112年7月起上路退撫新制，又將使退撫基金提早5年、在135年破產。顯示明年7月新進公務員將適用退撫新制，勢將一定程度衝擊既有退撫基金財務。

銓敘部透過新聞稿表示，112年7月1日以後初任公教人員規劃建立新退撫制度，財務與現行退撫基金脫鉤，因此，未來初任公教人員將不再參加現行退撫基金，確實將對現行退撫基金的提撥收入造成影響。

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銓敘部說，為此，公教人員退撫制度主管機關銓敘部與教育部已配合初任公教人員新退撫制度法案的提出，分別在現行公教人員退撫法制，將政府撥補責任明文入法，相關修正草案已分別由考試院及行政院函送立法院審議中，待三讀通過後，一定會依法逐年撥補。

銓敘部指出，新制度對於退撫基金財務產生的影響，政府一定會負起撥補責任，公教人員不用擔心。（編輯：林興盟）1111114

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