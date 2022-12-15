環保署推舊車換電動車補助 想領滿注意車齡車種

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（中央社記者張雄風台北15日電）環保署預計元旦實施老舊汽車、柴油車換電動車補助，若要領滿空污及溫室氣體減量的全額獎勵，出廠日期、車齡及車種皆須符合規定，且溫室氣體減量獎勵排除柴油大客車及遊覽車。

行政院環境保護署今天預告「老舊車輛汰舊換新空氣污染物減量補助辦法」草案及「老舊汽車汰舊換新溫室氣體減量獎勵辦法」草案。如果民眾淘汰舊車換購電動車輛或低碳排車輛後，將其減量效益歸屬給環保署，依減空污、減碳項目及換新車種不同，可獲得不同金額補助；預計112年元旦實施。

以老舊汽油小客貨車為例，汰舊換電動車所獲得的減碳憑證同意移轉給環保署後，可獲得空污補助新台幣2000元、減碳獎勵1萬2000元，另外，再加上舊車回收獎勵金1000元，等於最多可領1萬5000元。

然而，並非每輛老舊小客車都能領滿1萬5000元。根據空污減量補助草案內容，老舊汽車是指96年12月31日前出廠的燃油小客車、小貨車及小客貨兩用車；95年9月30日前出廠的柴油大客車、大貨車。

但在溫室氣體減量獎勵草案中，只要是申請日往回推，滿10年的汽油小客貨車、柴油小客貨車即可申請。

此外，兩草案所含括的車種也不盡相同。空污減量補助從汽油小客貨車、柴油小客貨車、柴油大客貨車或遊覽車等皆有補助，金額自2000元至3萬元不等。

在溫室氣體減量獎勵草案中，僅針對汽油小客貨車、柴油小客貨等可申請獎勵金，分別為1萬2000元及1萬5000元；排除包括柴油大客車及遊覽車等。

環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀告訴中央社記者，由於空污減量是依據每一期車款的排氣來計算揮發性有機物的濃度、抵減量，因此規範時間較嚴謹；但站在減少溫室氣體的角度來看，則是希望加速運具電動化，因此訂定的範圍較寬鬆，是比照財政部貨物稅條例申請中古汽、機車汰舊換新退稅的規定辦理。

因此，蔡玲儀舉例，若是已滿10年的老舊汽車，汰舊換電動車是符合領取1萬2000元獎勵金的資格，但若該車並非96年12月31日前出廠，就沒辦法領到2000元的空污減量補助。

至於溫室氣體減量獎勵為何不補助柴油大客貨車或遊覽車，蔡玲儀解釋，一來是希望鼓勵私人運具電動化，柴油大客車主要都是公車、巴士，就目前的淨零目標，交通部已提出2030公共運具電動化的規畫，因此沒有再納入環保署的獎勵範圍。

蔡玲儀說，遊覽車部分，由於目前最新僅能換成六期柴油大客貨車，對於溫室氣體減量有限，因此也未納入獎勵對象。

根據環保署統計，減空污補助及溫室氣體減量獎勵皆可領取的老舊汽車約265萬輛、柴油車約8萬輛。（編輯：管中維）1111215