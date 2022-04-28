翻修防制性暴力等4法 民團盼看見數位被害人需求

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（中央社記者王揚宇台北28日電）行政院會日前通過防制性暴力等4項修法草案；民間團體與立委今天指出，肯定政府看見數位性暴力的嚴重性，希望相關草案能在立法院這個會期完成修法，並看見數位被害人的需求。

行政院會3月10日通過防制性暴力等4項修法草案，其中為遏制Deepfake亂象，草案規範，若製作不實性影像並散布營利，最高處7年有期徒刑；而若無正當理由持有兒少性影像，未來最高處1年以下有期徒刑。

對此，婦女救援基金會、民間司法改革基金會今天與民進黨立委吳玉琴、范雲及時代力量立委王婉諭在立法院召開記者會，期盼各界共同努力，打造更安全、友善的社會環境。

王婉諭指出，盡管行政院所提性侵害犯罪防治法與兒少性剝削防治法草案中，有增訂「移除性私密影像」的相關依據，但某些條文內容文義不清，而且在未明訂主要權責機關的狀況下，恐導致多個機關間要求的管制內容不同，難以執行的可能。

吳玉琴說，這四部法的修法有其緊迫性，希望各黨團可以支持，在仔細且嚴謹的討論下，期盼能在立法院這個會期通過。

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范雲認為，行政院所提修法版本還有不足之處，包括未規範網路業者下架影像的時限，以及未要求警方應積極協助下架及取回遭散布的性影像等，後續立院審查法案時，絕對會盡力爭取納入婦女團體和被害人的訴求。

與會團體也提出多項訴求，包括要看見數位被害人需求，正視實務人員處理的困境；被害人因相關案件報案，應有制度使警方命加害人交出影像，或確保於刑事程序法中即時的證據保全措施；使用散佈性私密影像而為性暴力的加害人，應有機制命其接受認知輔導等。（編輯：蘇龍麒）1110428