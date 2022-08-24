小玉製變臉謎片牟利千萬判5年6月可易科罰金 檢方認判太輕上訴

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網紅「小玉」朱玉宸（中）利用電腦軟體剪接變造知名人物立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹成色情影片牟利。（中央社檔案照片）

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（中央社記者高華謙新北24日電）網紅「小玉」朱玉宸移植受害者臉部至色情片牟利，一審遭依個人資料保護法判處5年6月有期徒刑，且可易科罰金。新北地檢署認為判決過輕，且未與受害者達成和解，已上訴。

朱玉宸與助理莊炘睿利用人工智慧深偽技術（Deepfake）合成119名被害人臉部製成色情影片，牟利新台幣1000餘萬元，許多知名人物如立法委員高嘉瑜、高雄市議員黃捷、藝人雞排妹等受害。

台灣新北地方檢察署今年3月依涉犯妨害風化、個資法與加重誹謗等罪起訴2人；台灣新北地方法院7月依個資法119罪宣判朱玉宸5年6月有期徒刑、莊炘睿3年8月有期徒刑，皆可易科罰金。

檢方上訴理由寫到，受害者認為，被換臉合成的不雅影片已在網路廣為流傳、無法完全刪除，對被害者社會形象和精神產生極大損害與痛苦；且未與朱玉宸、莊炘睿達成和解，因此請求檢察官上訴。

檢方考量2人未與被害人達成和解，且許多受害者都是公眾人物，尤其影片經網路散布，今後受害者都要擔心不雅影片可能死灰復燃，朱玉宸與莊炘睿行為已造成無法彌補傷害。

檢方表示，審酌被害人受害情節與被告犯罪手段等，原判決刑期實屬過輕，無法達到警惕效果，已提上訴。（編輯：方沛清）1110824