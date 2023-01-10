立院三讀 農保月投保金額提高為2萬400元

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立法院會10日三讀通過修正農民健康保險條例部分條文，同時將農保月投保金額調升至新台幣2萬400元。圖為農民在關渡平原的菜園工作。（中央社檔案照片）

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（中央社記者范正祥台北10日電）立法院會今天三讀通過修正農民健康保險條例部分條文，未來申請參加農保者，視為一併申請參加農民職災保險，同時將農保月投保金額調升至新台幣2萬400元，讓農保生育給付及喪葬津貼跟著提高。

農民健康保險自民國78年7月1日開辦，核定實施的月投保金額為新台幣1萬200元，迄今已逾33年未調整。

考量歷年來，勞工每月基本工資及消費者物價指數已有相當成長幅度，目前農保的月投保金額已偏離勞工每月基本工資2萬6400元甚多，為落實照顧農民，包括國民黨立法院黨團、台灣民眾黨團、國民黨立委楊瓊瓔等16人、民進黨立委郭國文等17人、國民黨立委鄭天財等16人、民進黨立委伍麗華等21人，都分別提出農民健康保險條例部分條文修正草案；行政院也有提案，與黨團、立委版本併案審查。

立法院會今天晚間三讀通過修正農民健康保險條例部分條文，照行政院提案條文通過，農保月投保金額調整為2萬400元，保險費率定為2.55%。

其後月投保金額及保險費率的調整機制，由中央主管機關參考農保收支情形、勞工每月基本工資、中央主計機關發布的消費者物價指數累計成長率、政府財政狀況等擬訂，報請行政院核定。

這次修法因提高月投保金額，農保喪葬津貼由現行15萬3000元調整為30萬6000元。

三讀通過的條文還包括採用台灣民眾黨團、郭國文等立委的提案主張，將農保生育給付由2萬400元提高為6萬1200元。

修法的另項重點是同時修正新參加農保者須一併參加農民職業災害保險，配合此次農保月保額提高，農民職業災害保險的傷病給付及喪葬津貼也都會有所調高。

因修正調整保險費率與月投保金額、農民職業災害保險強制納保及相關給付規定修正，保險人尚須調整相關系統，才能執行，所以這次修正的條文施行日期，由行政院定之。

關於修法效益，農業委員會評估，有助提升農民權益和落實保障職業災害農民。

此外，行政院會去年12月22日通過農民健康保險條例部分條文修正草案時曾說明，農民本應自負保費，但考量先前政府長年未調整月投保金額，加上農民相對辛苦，為表示對農民最大的照顧及尊重，行政院將負擔月投保金額提高後所增加的保費，包括地方政府第1年所增加的保費支出，也由中央負擔。（編輯：謝佳珍）1120110