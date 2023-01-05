農保月投保金額提高至2萬400元 立院黨團協商達共識

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立法院朝野黨團5日協商農民健康保險條例部分條文修正草案，未來申請農保者，視為一併申請參加農民職災保險，同時將農保月投保金額調升至2萬400元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者范正祥台北5日電）立法院朝野黨團今天協商農民健康保險條例部分條文修正草案，未來申請參加農保者，視為一併申請參加農民職災保險，同時將農保月投保金額調升至新台幣2萬400元，讓農保生育給付及喪葬津貼跟著提高。

主持朝野黨團協商的立法院經濟委員會召委、國民黨立委楊瓊瓔表示，草案後續力拚1月13日前，於立法院會完成三讀程序。

農民健康保險自民國78年7月1日開辦，核定實施的月投保金額為新台幣1萬200元，迄今已逾33年未調整，考量歷年來，勞工每月基本工資及消費者物價指數已有相當成長幅度，目前的月投保金額，已偏離勞工每月基本工資2萬6400元甚多，因此行政院主張修法，調升農保月投金額為2萬400元，立委也有提出修法版本。

包括國民黨團、台灣民眾黨團、國民黨立委楊瓊瓔等人，都分別提出農民健康保險條例部分條文修正草案，並於日前在立法院經濟、社福及衛環委員會聯席會議審查完竣，相關條文保留，送院會處理；另外，行政院和民進黨立委郭國文等人也分別擬具修法版本，經立法院會交付審查逕付二讀，而於今天併案協商。

楊瓊瓔今天下午主持立法院朝野黨團協商農民健康保險條例部分條文修正草案，農業委員會主委陳吉仲列席，朝野黨團獲致修法共識，過程順利，氣氛和諧。

朝野黨團協商獲致共識，支持行政院版本，未來申請參加農保者，視為一併申請參加農民職災保險，同時將農保月投保金額調升至2萬400元。

協商共識還包括採用台灣民眾黨團、郭國文等人主張，透過此次修法，將農保生育給付由2萬400元提高為6萬1200元；也依照行政院版本，喪葬津貼由15萬3000元增加為30萬6000元，減輕家屬支付喪葬費用的經濟負擔。（編輯：翟思嘉）1120105