更多編輯台推薦新聞：
加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果
國際

加拿大澳洲等國為何檢測中國航班廢水 看懂用意與效果

台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料
生活

台灣巧克力英國獲金獎 採用酒粕烏龍等特色原料

中央社啟事
社會

中央社啟事

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看
生活

COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
首頁 / 政治

農保月投保金額提高至2萬400元 立院黨團協商達共識

2023/1/5 16:46（1/5 17:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院朝野黨團5日協商農民健康保險條例部分條文修正草案，未來申請農保者，視為一併申請參加農民職災保險，同時將農保月投保金額調升至2萬400元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
立法院朝野黨團5日協商農民健康保險條例部分條文修正草案，未來申請農保者，視為一併申請參加農民職災保險，同時將農保月投保金額調升至2萬400元。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北5日電）立法院朝野黨團今天協商農民健康保險條例部分條文修正草案，未來申請參加農保者，視為一併申請參加農民職災保險，同時將農保月投保金額調升至新台幣2萬400元，讓農保生育給付及喪葬津貼跟著提高。

主持朝野黨團協商的立法院經濟委員會召委、國民黨立委楊瓊瓔表示，草案後續力拚1月13日前，於立法院會完成三讀程序。

農民健康保險自民國78年7月1日開辦，核定實施的月投保金額為新台幣1萬200元，迄今已逾33年未調整，考量歷年來，勞工每月基本工資及消費者物價指數已有相當成長幅度，目前的月投保金額，已偏離勞工每月基本工資2萬6400元甚多，因此行政院主張修法，調升農保月投金額為2萬400元，立委也有提出修法版本。

包括國民黨團、台灣民眾黨團、國民黨立委楊瓊瓔等人，都分別提出農民健康保險條例部分條文修正草案，並於日前在立法院經濟、社福及衛環委員會聯席會議審查完竣，相關條文保留，送院會處理；另外，行政院和民進黨立委郭國文等人也分別擬具修法版本，經立法院會交付審查逕付二讀，而於今天併案協商。

楊瓊瓔今天下午主持立法院朝野黨團協商農民健康保險條例部分條文修正草案，農業委員會主委陳吉仲列席，朝野黨團獲致修法共識，過程順利，氣氛和諧。

朝野黨團協商獲致共識，支持行政院版本，未來申請參加農保者，視為一併申請參加農民職災保險，同時將農保月投保金額調升至2萬400元。

協商共識還包括採用台灣民眾黨團、郭國文等人主張，透過此次修法，將農保生育給付由2萬400元提高為6萬1200元；也依照行政院版本，喪葬津貼由15萬3000元增加為30萬6000元，減輕家屬支付喪葬費用的經濟負擔。（編輯：翟思嘉）1120105

#楊瓊瓔
#立法院經濟委員會
#行政院
延伸閱讀
112年第1期作水稻收入保險 1至3月受理投保勞保紓困貸款申請至7日止 清償舊貸可再申請勞動基金單月補1913億元 整體仍虧損逾2千億元
楊瓊瓔
國4豐潭段112年1月通車 大幅縮減車程立委審預算案 關注用過核子燃料最終處置計畫辦理
郭國文
電支條例修正案三讀 金管會可要求違規業者增資立法院排審平均地權條例　拚9日三讀
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族