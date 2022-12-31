112年第1期作水稻收入保險 1至3月受理投保

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（中央社記者楊淑閔台北31日電）歲末之際，農金局提醒農民把握時間投保112年第1期作水稻收入保險，投保期間自112年1月1日起至3月31日止，基本型保險無須繳納保險費，加強型提供沒申報公糧農民自由選擇加保。

行政院農業委員會農金局發布新聞指出，水稻收入保險自111年起正式開辦，同年投保件數達25.8萬件、投保面積超過22.2萬公頃，其中1期作投保率達84%，部分地區出穗時遇梅雨，稻穗感染稻熱病致空包彈減產，計14縣市、111個鄉鎮，共理賠約1.8萬名農民、新台幣3.86億元，理賠率達197%，有效分散風險。

農金局並提醒農民把握上述受理期間投保，而此保險並分為兩種。其中基本型保險為全面納保項目，農民無須繳納保險費，農委會全額補助，理賠基準為各鄉鎮市區平均產量減產超過2成，每公頃可獲理賠新台幣1.8萬元；但是農民如未完成投保程序，將無法獲得理賠。

加強型保險部分，農金局說明，提供沒有申報公糧的農民自由選擇加保，並區分為「一般加強型」及「優質加強型」，兩者保費相同；不過優質加強型僅限「契作集團產區營運主體」、取得「有機」、「產銷履歷」或「友善環境耕作」驗證的農民可加保，理賠金額較高，藉此適度引導農民種植高品質稻米，提升競爭力。

加強型的保費部分，農金局說，農委會補助1/2保險費，且部分縣市政府也加碼提供補助，農民最低只要繳交1成保險費，保單即可生效，大幅降低保險費負擔。

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另外，農金局也提醒農民，農民可在申報種稻時，併同投保1、2期作基本型保險；投保加強型保險，則因涉及保險費繳納，仍須洽詢種植所在地農會辦理；以及稻米契作產銷集團產區的營運主體及組織型大專業農，須至任一種植地的承保農會辦理投保。

對於實際從事水稻耕作者不是土地所有權人，且無法取得租約者，農金局說，用本人切結方式即可辦理投保。有關水稻收入保險相關法規、表單、問答集等，可至農金局及財團法人農業保險基金網站下載參閱。（編輯：陳政偉）1111231