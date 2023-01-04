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勞保紓困貸款申請至7日止 清償舊貸可再申請

2023/1/4 16:44（1/4 17:09 更新）
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勞保局提醒，112年勞保紓困貸款申請至7日截止。（中央社檔案照片）
勞保局提醒，112年勞保紓困貸款申請至7日截止。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北4日電）勞保局提醒，112年勞保紓困貸款申請至7日截止。勞保局今天表示，若曾申辦過前一期貸款，提前還清舊欠本息且符合本次申請資格條件者，亦可再申辦本次貸款。

勞動部勞保局今天發布新聞稿表示，「112年勞工保險被保險人紓困貸款」申請至7日截止受理，有需要且符合申請資格的勞工朋友儘快登錄「台灣土地銀行入口網站」申請或至台灣土地銀行各地所屬分行洽辦。

根據勞保局統計，勞保紓困貸款截至昨天下午4時止，申請件數為8萬5557件，申請金額為新台幣85億3777萬元。

另外，有民眾之前曾申請勞保紓困貸款仍有舊欠餘額，勞保局說明，凡於受理期間內，提前還清舊欠本息且符合本次申請資格條件者，亦可再申辦本次貸款。

勞保局提醒，勞保紓困貸款是為幫助勞工朋友紓解一時的經濟困難，而非提前支領未來的老年給付，未清償本息雖可於未來申領勞保給付時扣減，不過勞保給付是勞工朋友將來生活之保障，呼籲民眾珍惜這層保障，貸款後務必按時還款，避免未來申請給付時給付金額遭扣減而影響生活。

勞動部勞工保險局「112年勞保紓困貸款」自去年12月26日起至今年1月7日止受理申請，貸款期間3年，每人最高貸款金額新台幣10萬元，貸款期間利率目前為年息1.718%，前6個月按月付息不還本，第7個月起按月平均攤還本息。（編輯：陳政偉）1120104

#勞保局
#勞保紓困貸款
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