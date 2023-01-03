基本工資補貼11日起開放網路申請 最快3月入帳

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（中央社記者鄭鴻達台北3日電）經濟部今天指出，基本工資補貼申請期間為自1月11日起至4月底止，採網路申請，第一次補貼款項最快在3月開始發放，主要適用對象包括農業、服務業、受疫情連帶影響的部分工業，以及醫事機構、托嬰中心等事業。

經濟部發布新聞稿指出，今年元旦起基本工資月薪、時薪分別調整至新台幣2萬6400元、176元，考量內需產業近3年持續受疫情影響，尚未恢復，為有效協助業者，與勞動部共同提出「112年基本工資補貼方案」。

此次補貼適用對象，包括農業、服務業，還有受疫情連帶影響的部分工業如毛巾、襪類、文具、食品製造業等；此外醫事機構、托嬰中心、長照機構、演藝團體、短期補習班、私立幼兒園、休閒農場及駕訓班等事業類型也適用。

至於補貼適用標準，經濟部表示，此次方案較前次彈性，受疫情影響認定的要件，是以111年9月及10月總營收，較110年、109年或108年任一年同期減少達10%即可適用。

經濟部補充，若為查定課稅的小規模企業，如已依規定設置投保單位，就不用另外向財政部申請調降查定課稅額，可直接提出申請，以簡化申請作業。

補貼金額計算方式，為112年1至6月投保薪資在新台幣2萬6400元及2萬7600元級距的全職員工人數，以及投保級距2萬5250元以下的部分工時員工人數，每人每月分別補貼920元、560元。

每月補貼人數上限，是以111年10月31日投保級距為2萬5250元、2萬6400元的全職員工人數，以及投保級距2.4萬元以下的部分工時員工人數為上限。

若是65歲以上員工及取得永久居留的外籍人士，這次也能用其職業災害或勞保投保身分列入補貼計算；補貼期間為112年1至6月，共補貼6個月。

關於補貼申請方式，經濟部表示，此次一律採線上申請，申請網址預計在1月11日公告，並於4月30日截止受理，若經審核通過，最快將在3月取得勞保投保人數後發放第一次補貼，款項將採每2個月分3次發放。

經濟部強調，若企業在補貼期間因違反「勞動基準法」有關基本工資規定而遭裁罰，或將受僱勞工月投保薪資以多報少，或經公平會、法務部等查獲在補貼期間有不法哄抬物價、囤貨居奇等行為，將被撤銷補貼並追回款項。（編輯：張均懋）1120103