勞動基金單月補1913億元 整體仍虧損逾2千億元

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（中央社記者張雄風台北3日電）勞動部今天公布截至去年11月底止，勞動基金整體虧損新台幣2382.4億元，去年11月單月則回升1913億元；勞動部表示，未來仍會持續關注全球金融市場，增進基金長期投資收益。

勞動部勞動基金運用局今天公布整體勞動基金截至111年11月底止規模為5兆5422億元，評價後收益數為負2382.4億元，收益率負4.54%；11月單月收益回升1913億元。

截至去年11月，新制勞退基金規模為3兆5697億元，收益數負1548.8億元，收益率負4.55%；舊制勞退基金規模9868億元，收益數負482.4億元，收益率負5.65%；勞保基金規模為7808億元，收益數負400.1億元，收益率負5.05%。

另外，就保基金規模為1552億元，收益數48.6億元，收益率3.24%；勞職保基金規模341億元，收益數1.8億元，收益率0.55%；積欠工資墊償基金規模156億元，收益數負1.8億元，收益率負1.24%。

勞動部代衛福部管理國保基金規模為4624億元，收益數負188.8億元，收益率負4.16%；代農委會管理農退基金規模78億元，收益數負1億元，收益率負1.82%。

基金局表示，勞動基金今年短期績效雖受到市場波及，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（101年至111年11月）平均報酬率為4.46%，近5年多（106年至111年11月）平均報酬率則為4.77%。

而受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金近10年多（101年至111年11月）平均報酬率為4.66%，近5年多（106年111年11月）平均報酬率則為5.14%。基金操作短期評價雖受影響產生帳面損失，惟長期績效仍屬穩健，且近期隨著金融市場回升，運用績效也逐步回穩。

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基金局表示，展望未來，由於全球主要經濟體為抑制通膨而持續升息，經濟成長力道雖或可較為疲弱，但仍可望維持正成長，惟在高利率、高通膨及經濟成長趨緩下，市場仍具不確定性。

基金局除持續關注全球金融市場動態外，將透過國內外股、債、另類資產等投資項目，持續辦理全球多元布局，動態調整投資組合，降低投資組合波動，以增進基金長期投資收益。（編輯：張芷瑄）1120103