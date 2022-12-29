12月中旬寒流農損累計逾7000萬元 屏東仍最傷
2022/12/29 19:38（12/29 19:48 更新）
12月中旬寒流影響造成農損，農業產物累計損失新台幣逾7000萬元，仍以屏東的6346萬元、占9成最多。（圖取自農委會網頁coa.gov.tw）
（中央社記者楊淑閔台北29日電）農委會今天更新受12月中旬寒流影響造成農損，農糧署、漁業署彙整各地方政府查報資料，截至29日傍晚5時止，農業產物累計損失新台幣逾7000萬元，仍以屏東的6346萬元、占9成最多。
其次是高雄市損失232萬元、占3%，南投縣損失205萬元、占3%，嘉義縣損失180萬元、占3%，以及新竹縣損失95萬元、占1%等較為嚴重。
農業委員會分析，農業損失累計7049萬元中，農作物被害面積506公頃，損害程度22%，換算無收穫面積112公頃，受損作物主要為蓮霧，被害面積400公頃，損害程度23%，換算無收穫面積91公頃，損失金額6027萬元。
其次為棗子損失657.3萬元、其他花卉（火鶴花等）損失237.6萬元、高麗菜損失64萬元，以及其他柑桔（豔陽柑）等損失26.7萬元。
另外，漁產損失累計31萬元，受損漁產主要為淡水長腳大蝦，其次為金目鱸。（編輯：張芷瑄）1111229
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