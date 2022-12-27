高雄蓮霧寒害受損 區公所展開清查統計

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高雄市蓮霧種植面積、產量僅次屏東縣，但近期受到接連寒流影響，不少農民發現蓮霧已有落果、裂果等情形，各區公所正在統計蓮霧寒害面積。（邱議瑩辦公室提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年12月27日

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄蓮霧種植面積、產量僅次屏東，但近期接連寒流影響，不少農民發現蓮霧已有落果、裂果等情形，高雄市農業局表示，區公所正在統計蓮霧寒害面積，若達救助門檻，會盡速邀中央勘查。

立委邱議瑩今天在臉書發文表示，今年入冬受寒流影響，屏東已造成蓮霧落果及遲發性損害，而高雄蓮霧種植面積約403公頃，年產量5102噸，僅次屏東，根據六龜區農會回報，正在採收的蓮霧也有裂果、落果、軟頭、酥花的情形。

邱議瑩提醒高雄農民，若蓮霧園出現寒害，務必先將災損的狀況拍照、留存，以備後續申請現金救助時所需。後續將請農委會、市府農業局、各區公所協助清查寒害面積，若寒害程度達到天然災害補助標準，將盡快協助農民減少損失。

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高雄市農業局對中央社記者表示，目前區公所已在陸續查報寒害災損中，同時也宣導農民注意防寒措施與田區果品狀況，農民若有寒害損失，可盡速通報區公所統計。若達災害救助面積門檻，農業局也會盡速邀中央機關進行災害勘查。

據農業局統計，高雄蓮霧種植面積集中在六龜區約351公頃、占85.6%。六龜區農會總幹事林芷蕾接受中央社記者訪問表示，每年約9、10月到隔年5月，是蓮霧採收期，最近寒流確實已造成蓮霧受損，但實際災害面積有待區公所清查。（編輯：謝雅竹）1111227