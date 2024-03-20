看兩岸關係 李大維：大陸必須面對台灣民意現實

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（中央社記者李雅雯台北20日電）海基會董事長李大維今天表示，台灣一直想要恢復兩岸對話，大陸沒有這個意願；期望大陸在5月20日後可以想清楚，必須面對的是台灣民意現實，民選政府勢必得要反映人民想法。

網路節目「齊有此理」今天播出李大維受訪內容，他在節目中作出上述表示。

李大維談及他對於兩岸關係看法說，「對於兩岸關係，我的看法是，事實上已經超過所謂台灣地區跟大陸地區的雙邊的關係」，台海問題已經是國際共同關注焦點，這牽涉整個世界的經濟、工業產業鏈的完整。

李大維表示，七大工業國集團（G7）領袖峰會也在共同宣言明確地強調，台灣海峽的安全穩定以及台海問題的和平解決是G7共識，這表態了「我們要管」。因為一旦台海發生不幸，對世界經濟將有重大影響，兩岸關係不僅涉及台灣、大陸。

李大維指出，從去年2月14日擔任海基會董事長一職以來，每一個公開場合都會提到，期望對岸可以捐棄成見，兩岸得以交流、對話；不過大陸的回答講來講去就是「一中原則、九二共識」。

他說，必須兩個人才能跳探戈舞，台灣想要恢復對話、交流，「另外一方面顯然沒有這個意願，那就沒有辦法」。

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關於5月20日新政府交接後的兩岸關係。李大維認為，希望在5月20日後。大陸可以想清楚，必須面對台灣新的民意現實，台灣政府是民選政府，政策必須反映人民想法，否則下次選舉會被選民唾棄，這是一個現實。

李大維認為，政府做政策規劃的時候，一定要想到最好，也要想到最壞；北京一定會看總統當選人賴清德5月20日就職演說，也會有其解讀；新政府一定是秉持務實、中道、審慎的路線處理兩岸、外交、國安等議題，「這是蔡政府跟賴政府應該有的一個共識」。（編輯：邱國強）1130320