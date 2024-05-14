民進黨8年執政 藍盤點8項議題讓人民痛苦

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（中央社記者王承中台北14日電）國民黨文傳會主委李彥秀等人今天召開記者會，盤點民進黨8年執政，在兩岸國安、能源政策、詐騙、居住正義、社會安全、食安、負債貧窮及少子化等議題，最令人民感到痛苦，而國民黨會負責任的繼續提醒執政黨。

國民黨文傳會主委李彥秀、國民黨台北市議員柳采葳、國民黨新北市議員江怡臻及國民黨發言人楊智伃等人，今天在國民黨中央黨部召開「蔡英文八年好棒棒？點亮台灣民進黨八大之最」記者會。

李彥秀表示，包括「經濟學人」、「紐約時報」等外媒皆指出，台海是世界上最危險的地區，在地緣政治上不只是最危險，只有更危險。但民進黨在很多議題上都是意識形態的對抗，讓兩岸之間關係達到緊繃的最高點。

李彥秀指出，兩岸真正需要的是「對話」，而不是「喊話」、沒有實際上的交流。總統當選人賴清德應該思考或調整還要不要奉行台獨黨綱，應該創造更多友善的善意，兩岸才有機會做真正交流。

李彥秀也表示，桃園市近半年停電了171次，平均每日0.94次，受影響戶數共29萬4274戶，每次平均1721戶，顯示桃園跳電的頻率、影響戶數都在增加，也凸顯台灣在產業用電、民生用電上確實出現問題，但民進黨政府不願意正視這樣的困境。

李彥秀指出，蔡政府甚至修改供電綠燈定義，將備轉容量率10%以上改到只要8%即可稱為安全，修改停電統計標準來美化數字。呼籲即將上任的賴政府應該積極檢討目前能源政策，回歸務實討論能源配比，讓國家供電安全穩定，符合民生及產業發展需求。

柳采葳表示，民進黨的居住正義根本已淪為口號，房價越打越高，年輕人想要買房、安居樂業根本是天方夜譚。民進黨8年20萬戶社會住宅政見嚴重跳票，不但把規劃中、尚未發包、包租代管等等份額計算一起，以魚目混珠的方式想要矇騙人民，甚至中央政府毫不掩飾的將地方社宅收割為政績。

柳采葳指出，台灣人的荷包不僅買不起房，還要面對可能被詐騙的風險。台灣近年來的詐欺犯罪詐騙金額及件數都不斷攀升，其中不論是件數或金額，從2020年起就直線攀升，到2023年11月底止，當年度詐騙件數已超過3萬5000件、詐騙金額超過新台幣79億元，均創史上新高。

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江怡臻表示，從最近的食安風暴回溯到一開始執政時，蘇丹紅、超思蛋、萊豬、戴奧辛雞蛋、農藥容許量放寬等，2016年總統蔡英文高喊食安五環，令人質疑是否變成「食安五壞」。蔡政府公信力完全崩盤，原來帶給社會不安的就是蔡英文政府。

楊智伃指出，台灣人不敢生小孩，已經成為世界級的冠軍，超越韓國，成為倒數第一。她認為不和平的兩岸關係、沒有穩定供電、沒有居住正義，詐騙氾濫問題無法解決，讓年輕人不敢生孩子，而生了孩子後，還要擔心會被校園霸凌，還有食安漏洞，這些都是台灣年輕人痛苦的原因。（編輯：黃國倫）1130514