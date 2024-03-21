陳重文交保後接觸證人 台北地院裁定羈押禁見

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（中央社記者林長順台北21日電）台北市議員陳重文被控圖利監視器業者，檢察官聲押禁見，北院裁定200萬元交保。檢廉獲悉，陳重文交保後接觸證人，有勾串滅證之虞，提起抗告，經高院發回，北院今天裁定羈押禁見。

檢廉獲報，台灣智慧光網公司承攬台北市警察局CCTV監視錄影系統，原先的網路傳輸服務費預算為新台幣5.5億元，市警局後改以新合約費率換算。台智光李姓負責人向陳重文求助，陳重文多次透過公開與書面質詢方式，施壓市警局，最後把預算調整為5.2億餘元過關。

台北地檢署14日指揮廉政署兵分26路搜索，並約談陳重文等人到案，檢察官複訊後，認為陳重文涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪、違反公司法等罪，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。但台北地方法院裁定陳重文200萬元交保。

檢方獲悉，陳重文交保後接觸本案證人，相關證人不堪其擾，告知檢廉。檢察官認為陳重文有羈押必要，依法提起抗告。台灣高等法院認為，陳重文交保後確有勾串證人的舉動等，撤銷原裁定，發回北院更為裁定。

台北地方法院今天重開羈押庭，認為陳重文涉犯貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪、公司法資本不實罪，犯罪嫌疑重大，且被告所涉犯上列罪嫌彼此間金流錯綜，關係密切。

北院指出，陳重文目前所涉犯最重的貪污治罪條例第6條圖利罪部分，為最輕本刑為5年以上有期徒刑，且陳重文為避免受到重刑，縱暫時坦承部分事實，仍有可能於將來避重就輕、翻異前詞，甚且勾串共犯或證人之虞，裁定羈押禁見。（編輯：張銘坤）1130321