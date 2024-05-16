立委指國債鐘創新高 財長：優先還債讓數字下降

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（中央社記者范正祥台北16日電）國民黨立委李彥秀質詢關注，國債鐘顯示平均每人負擔債務新台幣27.4萬元創歷史新高。財政部長莊翠雲指出，往年上半年通常是國債鐘高峰，5、6月大筆稅款進來會優先還債，國債鐘數字就會往下降。

立法院財政委員會今天審查海關進口稅則部分稅則修正草案，莊翠雲列席並備質詢。

李彥秀質詢時，引用國債鐘最新資料，截至今年5月10日，中央政府債務未償餘額合計6兆4128億元，平均每人負擔債務27.4萬元。

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對於李彥秀質疑，國債鐘顯示平均每人負擔債務創歷史新高。莊翠雲表示，相較去年同期，平均每人負擔債務確實多了2000元，但國債鐘基本上是浮動、變動性，往年上半年通常是國債鐘高峰，5、6月大筆稅款進來會優先還債，國債鐘數字就會往下降，會儘快還債讓數字下降。

李彥秀批評，520前國債鐘負債創下最差歷史紀錄，這是不及格的成績單。莊翠雲回應，這不是不及格的成績單；國債鐘是涵蓋長債和短債，國庫調度短期融資是有必要，短債的部分會有增加，但會儘快還債。（編輯：楊凱翔）1130516