台智光案當面槓蔣萬安 柯文哲：為何送出這種預算

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（中央社記者郭建伸台北23日電）台智光案衍生台北市前後任市長互槓，民眾黨主席柯文哲今天表示，這案之所以爆出來，就是有人看不下去後密告，若他是台北市長一定會擋住預算，不會送5.5億元到議會，「市政府為什麼送這種預算出來？」

國民黨台北市議員陳重文，涉嫌收受台灣智慧光網賄賂，遭到檢廉單位搜索，裁定羈押獲准。柯文哲昨天質疑，他最後一年台北市長任內，網路傳輸服務費預算是新台幣4.6億元，但隔年台北市長蔣萬安上任後，送到議會預算是5.5億元；台北市政府昨天指出，預算增加是依據柯市府時期訂下費率與議會但書。

國立清華大學台北校區月涵堂今天舉行修建工程動土典禮，柯文哲與台北市長蔣萬安都應邀出席。由於主辦單位安排兩人比鄰，媒體捕捉柯文哲與蔣萬安為台智光預算、費率互槓的畫面。

柯文哲會後接受媒體訪問，被問及是否與蔣萬安談論台智光案話題，他表示，他只要問兩個問題，第1是為何台北市議會不敢開臨時會，如果坦蕩蕩且誠心檢討，就開臨時會把來龍去脈講清楚；第2，為何柯市府編的預算是4.6億元，到蔣市府卻變成5.5億元，反而多9000萬元。

柯文哲強調，他擔任台北市長8年，只有兩次到議會提覆議案，一是重陽敬老金，二是議會加台智光費用但書，覆議在議會是重大事情，若沒特別理由，行政單位不會特別提覆議。

柯文哲表示，台北市警局面對議員施壓時，他跟時任台北市府秘書長陳志銘開專案會議，證明其實絕大多數狀態下，2M傳輸速度就可以解決，不一定要用3M速度，但廠商為多賺錢就去施壓議會。

柯文哲表示，他後來認為，若真的影像傳輸有時間差，可改用3M傳輸速度，因此他任內使用3M傳輸的攝影機只有23%，其餘77%是2M傳輸速度。

柯文哲批評，蔣市府稱費率是柯市府訂定，但他倒要反問為何隔一年蔣市府編列的預算增加9000萬元，「就是想改成100%用3M，故事就是這麼簡單」。

柯文哲表示，如果合理且講得過去，大家都願意給議員面子，但這案子之所以爆出來，就是太過分搞到有人看不下去後密告，否則檢調怎麼會有影片。

柯文哲比喻，一流的外科醫生手術死亡率也不是0%，沒人敢保證每個機關不會貪污腐敗，檢討這件事不要再扯東扯西，有本事開臨時會，讓每個議員上來質詢。

柯文哲也提到，看不慣這個案子的議員很多，其中台北市議員林世宗、立委王世堅最清楚。他重申，離開台北市府曾在公文寫下「財團勾結議會，詐取國家錢財」，他都寫這麼明白，卻還有人敢動，「真的是不要命，活該」。

媒體追問當初是哪些議員向台北市警局施壓。柯文哲說，他就不講別人壞話，但其中陳重文已經被逮，若他是台北市長，一定會把預算擋住，不會送出5.5億元到議會，「市政府為什麼送這種預算出來？」要檢討為何從4.6億元搞成5.5億元。（編輯：郭無患）1130323

國立清華大學台北校區月涵堂23日舉行修建工程動土典禮，民眾黨主席柯文哲（左起）、台北市長蔣萬安都應邀出席。中央社記者王飛華攝 113年3月23日