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柯文哲質疑台智光案 李四川轟：是柯8年漠視導致

2024/3/23 16:56（3/23 17:29 更新）
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台北市副市長李四川。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳怡璇台北23日電）北市副市長李四川在臉書發文轟前市長柯文哲「因為你8年的漠視才產生今天的結果」，沒把跟台智光的母約解掉，還另簽子約，所有答案都是柯時期制定，不必問蔣市府。

國民黨台北市議員陳重文，涉嫌收受台灣智慧光網賄賂，遭到檢廉單位搜索，裁定羈押獲准。柯文哲昨天質疑，他最後一年台北市長任內，網路傳輸服務費預算是新台幣4.6億元，但隔年台北市長蔣萬安上任後，送到議會預算是5.5億元；台北市政府指出，預算增加是依據柯市府時期訂下費率與議會但書。

李四川在臉書表示本來不想發文，但看柯文哲如此咄咄逼人就不忍了，砲轟柯文哲曾說忍了台智光8年，「但我看來，因為你8年的漠視，才產生今天的結果」，批評柯文哲不但沒有把母約解掉，還在106年把警察局的監視器全部與台智光再訂定一個專案網路的子約，109年在這專案子約訂明3M費率月租費2200元。

李四川說，在柯文哲編列112年警察局監視器預算時，是23%用3M，77%用2M，所以預算才會編4.6億，但柯文哲留給蔣市府因複議失敗，議會但書要求全部都要用3M，所以依照柯時期簽的專案子約2200元，加上今年增加的量，當然就要編5.5億，後來議價後約5.02億。

李四川說，問題不在速率，問題在於費率，「不必問蔣市府，所有的答案都依照柯市長製定的。」（編輯：張銘坤）1130323

#李四川
#柯文哲
#台智光
延伸閱讀
台智光案迴力鏢？蔣萬安：3M費率是柯文哲簽的台智光案當面槓蔣萬安 柯文哲：為何送出這種預算
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