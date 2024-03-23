台智光案迴力鏢？蔣萬安：3M費率是柯文哲簽的

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（中央社記者陳怡璇台北23日電）台北市長蔣萬安今出席活動時被問及監視器預算增加一事，他表示專案費率是前市長柯文哲民國106年時簽訂，3M費率每月新台幣2200元，應該要問柯文哲當時為什麼這樣簽。

蔣萬安今出席台北城市祈禱早餐會，被媒體堵訪問及台智光案，柯文哲質疑網路運輸服務費在蔣萬安上任台北市長後多編預算一事。

蔣萬安回應，柯文哲當市長時「費率水位就已經在那邊」，自己上任後非常努力議價，今年是第一次費率調降。

蔣萬安說，柯文哲可能忘了，大家關心的警察局專案費率，是在柯文哲任內、106年他簽訂的，也因為這個合約，3M費率是每月2200元，再加上議會但書要求全面使用3M，北市府依照這樣來編列預算，其實要問柯文哲當時為什麼要簽訂2200元費率的專案。

北市府補充，106年是簽訂警察局專案契約，109年是依約納入3M費率2200元。

北市府副發言人李政軒進一步說明，市府發現，106年柯文哲另外跟台智光訂定一個特別針對警察局的專案費率合約，這個約在109年第一次將3M費率訂定為2200元。

李政軒表示，柯文哲質疑的2M要換成3M，是因為他任內訂下的汰換監視器數量也需要符合3M頻寬，且柯市府規劃的監視器汰換計畫在柯任內根本沒有執行完，蔣市府任內接續汰換的200萬畫素相機自然就都得符合議會但書，搭配3M的網路頻寬。

李政軒說明，是柯市府訂定的專案契約與後續議價結果，導致3M費率為2200元價格的事實。（編輯：張銘坤）1130323