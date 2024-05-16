柯文哲稱有檢舉台智光案 北市政風處：未給證據

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（中央社記者劉建邦台北16日電）民眾黨主席柯文哲提及台智光案他是檢舉人卻變成被調查。台北市政風處長林炤宏今天在議會答詢時說，柯文哲卸任市長前，並無提供任何資料或證據給政風處且也未檢舉。

台北市議會今天下午召開定期大會財政建設部門質詢答覆，台北市資訊局等官員列席備詢，北市政風處長林炤宏被要求列席。民進黨議員簡舒培質詢，針對前市長柯文哲任內針對台智光案議題。

簡舒培說，調資料發現，柯文哲任內曾召開2次廉政透明委員會提及台智光案，分別在民國105年1月18日決議立案不調查、111年12年12日也就是卸任前最後一次會議指控議會護航業者。

簡舒培表示，依會議紀錄，柯文哲曾在廉政委員會批評台智光案是台智光、議會詐取國家錢財，當時已擔任政風處長的林炤宏在會議提到，盼柯提供證據資料會去了解。

簡舒培指出，但柯文哲當時僅回應「事實就是這樣，你跟我要證據？」認為柯文哲指控對行政單位不公平，因沒任何證據，就直指行政部門跟財團勾結。

林炤宏答詢，自己是在111年初接任北市政風處長，但到同年底，也就是柯文哲卸任台北市長後，都無提供任何資料或證據給政風處。

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簡舒培接著詢問，若如柯文哲僅把過去裁示公文透過臉書（Facebook）公布，是否為檢舉？林炤宏答詢，依正常司法機關或行政機關所接受檢舉形式，應該都不符合。

針對「三大案」爭議，柯文哲先前透過YouTube節目「柯P揪時在」說明回應台智光案。針對台智光案，柯文哲說，他是檢舉人，檢舉這些貪污，「怎麼現在我在被調查？這太好笑了」。前台北市長郝龍斌任內與台智光簽的約有25年，各機關需要用網路時，台智光有優先權，他多次想解約，雖找多家律師事務所都無能為力。（編輯：張銘坤）1130516