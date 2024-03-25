台智光案爭議不休 藍綠白北市議員各揪疑點

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北市長蔣萬安今天表示，將啟動與台智光公司解約作業。白營議員陳宥丞要求成立專案調查小組，藍營議員柳采葳揭柯市府任內8年簽16筆合約貓膩；綠營簡舒培批藍白聯手留爛攤。

國民黨台北市議員陳重文涉嫌收受台灣智慧光網公司賄賂遭到檢廉單位搜索，法院裁定羈押獲准；台智光與台北市府的「超怪合約」浮上台面，更引發前後任市長柯文哲、蔣萬安隔空交火。

針對北市府與台智光於民國106年簽訂專案費率合約是否合理，蔣萬安今天上午接受媒體聯訪時指出，目前尚未看到柯市府當時詳細議價過程，只有會議紀錄顯示廠商提報的新台幣2200元費率照案通過，他已要求法務局等相關單位即刻啟動解約作業，後續將全面檢視其他與台智光的合約。

對此，民眾黨台北市議員陳宥承下午在臉書（Facebook）發文表示，蔣萬安毫無理由地拿106年早已履行合約來解約唬嚨百姓、模糊焦點，奉勸蔣市府不要害怕，也把蔣萬安上任後與台智光簽訂的開口契約一併辦理解約。

陳宥承指出，蔣市府若真與台智光解約，母約中明定台北市政府若要求解約，必須依政策變更、台北市議會大會決議、情事變更或不可抗力等情形，蔣市府更必須說清楚為何不敢解除在100年間的前台北市長郝龍斌所簽訂原始合約。

他說，台北市議會警政衛生委員會去年有附帶決議，要求台北市警察局做備援系統，請問蔣萬安開始做了嗎，若要解約卻無備援系統，是否要讓民眾的生命安全開天窗。

陳宥承表示，平心而論不論是吵速率、講費率，新聞口水放話都讓民眾霧裡看花，要求蔣萬安成立專案調查小組，並於4月8日議會開議時就此案進行專案報告，針對「監視器案司法疑雲、解約之因應作為、接管處理原則、為何違背監察院報告一次性提升3M、4.6億提升至5.5億元各項目試算金額」進行說明。

國民黨台北市議員柳采葳透過新聞訊息指出，若柯文哲覺得台智光非常奇怪，為何在其市長任內8年期間就與台智光簽定16筆標案合約（其中2筆為千萬元合約），且柯文哲111年卸任市長前還給台智光7筆合約，到底是柯文哲當時涉放水，或是當時不覺得奇怪、現在才覺奇怪，其中貓膩只有柯文哲自己知道。

柳采葳呼籲，柯文哲不要再為了蹭聲量而切割台智光，也不要抹滅他8年高光的任何紀錄，雖然這些高光時刻已逝，但8年紀錄都有資料保存，柯文哲可以暫時忘記，但是資料庫都會幫忙回憶。

她指出，如果要針對台智光案進行專案報告，她願意協助柯文哲在市議會借場地進行報告，畢竟他任內8年與台智光有16筆標案，當中癥結點，應由柯文哲進行專案報告最適合不過。

柳采葳認為，民眾黨迄今還在為柯文哲硬凹、宣稱母約有「優先租用」4字所以須使用台智光的服務，但「優先租用」只是大原則，各局處仍可針對自身使用需求調整，且都有備援廠商，只是部分備援廠商所提價格高於台智光，民眾黨是誤會「優先租用」4個字。

民進黨台北市議員簡舒培上午在民進黨中央黨部召開記者會中表示，陳重文遭檢調搜索羈押後，柯文哲跳出來指稱忍台智光8年並批藍綠涉聯合污錢，但他市長任內與台智光簽訂許多子約，預算從106年的300萬元至112年的5.6億元，累計金額逾19.7億元，柯文哲應講清楚、說明白。

對於蔣萬安未進行專案報告，簡舒培指出，到底有何見不得人的，台智光案就是藍白聯手留給台北市民的爛攤子。（編輯：戴光育）1130325