綠：台智光是25年上百億超級肥約 藍白別甩鍋

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（中央社記者葉素萍台北25日電）台北市政府與台灣智慧光網合約引關注，民進黨今天說，台智光案長達25年，橫跨郝龍斌、柯文哲、蔣萬安3任台北市長；這25年上百億的超級肥約，到底有多少納稅錢被揮霍，被圖利給廠商，呼籲藍白不要再甩鍋卸責。

民進黨發言人吳崢、政策會執行長王義川、台北市議員簡舒培今天召開「藍白卸責互咬 柯文哲、蔣萬安請給市民100億的真相」記者會。

王義川說，要三問柯文哲，第一、柯文哲執政台北市8年，每天早上在戰情室，有沒有討論過台智光的案子，如果有，請公開會議記錄、參與人員；第二、柯文哲有沒有跟國民黨台北市議員陳重文吃飯，吃飯的時候有沒有討論台智光的案子，陳重文有沒有約討論台智光案子，如果有，請公開時間地址跟結論；第三、柯文哲覺得台智光案子怪怪的，覺得是議會勾結財團，但8年任內，為什麼放縱還放水，為何縱容下面局處簽子約，請柯文哲回答。

王義川也三問蔣萬安，第一、是否覺得郝龍斌簽這個約很奇怪，是否覺得柯文哲8年還繼續發包這個約很奇怪，或者也覺得這個約很好；第二、是否要把台智光和北市府主約解掉；第三，是否還會讓台北市各局處跟台智光簽子約。

王義川並質疑，民眾黨4個市議員，為什麼監視器事件至今都噤聲。

吳崢表示，台智光案是長達25年的肥約，橫跨郝龍斌、柯文哲、蔣萬安3任市長的重大問題，3任市長任內各局處每年簽訂的子約愈來愈多、開銷年年成長，國民黨和民眾黨別再迴避責任，應說清楚與台智光議價過程，公開透明給社會交代。同時，在母約當中，有明定佣金與餽贈的禁止條款，若有任何不正利益，甲方應立即與乙方解約。（編輯：翟思嘉）1130325