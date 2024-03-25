台智光案黃珊珊稱子約執行完畢 蔣市府：生效中

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（中央社記者陳怡璇台北25日電）前台北市副市長黃珊珊今天說，北市府與台智光106年度合約當年度已執行完畢，沒有解約的問題；北市府下午反擊，指106年的合約要執行到母約結束，明顯還在持續生效中。

針對台北市政府與台灣智慧光網合約爭議，台北市長蔣萬安上午表示，前市長柯文哲當時依廠商提報的2200元費率照案通過，合約有爭議，他已要求法務局等單位啟動終止106年的專案費率合約。

前台北市副市長、民眾黨立委黃珊珊今天在臉書發表文章，表示北市府在前市長郝龍斌時代簽下台智光25年長約，並且享有優先權；市政府各單位每年都必須與台智光重新議約，議會每年都會審查預算，所以只能1年1約。

黃珊珊指出，民國106、107、108年沒有3M需求，到109年才議價3M為新台幣2280元，110年又再議價3M調降為2200元，現在北市府說已議價為2100元，當然可以繼續議價，根本沒有解除106年柯市府合約的問題。

黃珊珊表示，109年議價，當時2M月租1680元、4M月租3040元，所以3M議價2280元，應屬合理；106年的合約當年度就執行完畢，根本沒有解不解約的問題，「蔣市長，顯然沒搞清楚狀況」。

北市府副發言人郭音蘭指出，警察局專案契約第7條明白指出，「本協議書履行期間自簽約日起至『台北市光纖網路委外建設暨營運案』契約到期日止。」

郭音蘭說，柯文哲任內北市府簽訂的106年合約，明顯還在持續生效當中，「蔣市長根本沒有搞清楚狀況」云云，請吞回去。

至於柯文哲說「蔣市府乾脆趁這機會解約」，郭音蘭表示，柯文哲認為要解約，但黃珊珊又說可能造成資安空窗期，希望前市府首長間至少立場不要矛盾；如果要求蔣市府「解除母約」，則資安空窗期的問題豈不是更大，認為黃珊珊自打臉。

郭音蘭表示，如果母約真的有問題，柯文哲執政8年，黃珊珊當過議員、後來當副市長又督導資訊局，為何不在任內就廢除。

郭音蘭指出，黃珊珊應該要正視已經多次無法回答的問題，也就是「106年為什麼要為台智光簽訂一個專案合約？3M費率為什麼要訂在2200元？」有保存公文習慣的黃珊珊，能不能協助說明議價過程的紀錄到底在哪裡。

郭音蘭說，蔣萬安已要求即刻啟動終止106年柯市府專案費率合約的相關作業，是誰在面對並解決問題，又是誰製造問題，相信大家都看在眼裡。

國民黨台北市議員陳重文涉嫌藉市警局網路傳輸服務費採購案圖利，日前經台北地檢署聲請羈押獲准，也讓北市府與台智光的合約爭議浮上檯面。

郝龍斌任內委託台通光電股份有限公司協助鋪設光纖網路，並給予一份25年期的保證合約，由其依約成立台智光，市府各局處若有網路傳輸需求優先採用此系統。

依北市府說法，柯文哲任內再與台智光簽訂市警局監視器專案網路的子約，在109年第一次將3M傳輸費率訂定為每月2200元，蔣萬安上任後持續議價，最後將費率壓至每月2100元，113年度約須耗資5.02億元。（編輯：蕭博文）1130325