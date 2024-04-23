民眾黨團提案立專法 融資公司納金融特許業

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（中央社記者陳俊華台北23日電）民眾黨立委黃珊珊今天說，融資公司業務與銀行金融業務相似，但核貸、放貸卻沒任何限制，因此提出「融資公司法」草案，將融資公司納為金融特許行業，並明定融資利率、費用計算及上限。

黃珊珊上午與卡債自救會顧問趙興偉、馮姓受害人共同舉行記者會，提出民眾黨團版「融資公司法」草案。

黃珊珊表示，近年國內三大融資公司的資產規模，已突破新台幣2000億元，甚至比國內多家銀行還大，但融資公司辦理的融資業務，本質上與銀行辦理的金融業務相去無幾，無疑就是最大的「影子銀行」。

黃珊珊指出，融資公司的問題，還包括要求簽空白本票；核貸與放貸沒有任何條件限制，甚至用照片就可核貸；無節制的收取手續費、違約金等各種費用，結合詐騙手段，誘騙民眾向融資公司辦理貸款：還要求民眾「借新還舊」，使債務負擔倍增。

馮姓受害人說，自己從事打掃工作，女兒想替她分擔經濟壓力，才上網找打工機會，卻被號稱「斜槓青年圓夢計畫」詐騙，相信由對方代操就可獲利，先投入6萬元後，因為沒有資金，又被對方誆騙去找融資公司借貸，但後續一直沒等到配息，報警後才發現受騙。

馮姓受害人表示，女兒向融資公司借貸38萬元，先被扣走9%手續費3萬4000元後，還要給代辦業者7萬元，實際上只拿到27萬5000元，卻被要求償還逾52萬元，實質利率高達89%，希望融資公司法能立法通過，由政府約束融資公司。

黃珊珊指出，民眾黨版的融資公司專法重點包括，限定融資公司只能是股份有限公司，並納為金融特許行業，融資租賃業者須向金管會申請許可，並取得營業執照；融資業務員須取得證照，並在同業公會登記後才能執業。

黃珊珊說，草案中也賦予融資公司必須對客戶進行KYC（了解你的客戶）程序，且應向聯徵中心徵提客戶信用資料；主管機關對融資公司辦理客戶融資業務及保證業務的種類、總餘額、限額、擔保品品質等相關事項，應訂定辦法。

黃珊珊表示，另外也明定融資公司利率、利息、費用、違約金計算及上限；嚴禁索要空白本票、嚴禁與詐騙集團合作、共謀；禁止不當廣告行為；嚴禁不當催收債務等。希望行政院也能儘速提出院版草案，規範融資公司亂象。（編輯：翟思嘉）1130423