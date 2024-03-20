獲環境教育認證 森林文化博物館讓人謙卑走入森林

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣20日電）台東縣海岸山脈西邊的鸞山森林文化博物館，日前取得環境部環境教育設施場所認證；創辦人阿力曼說，繼續秉持當初信念，「讓人謙卑走入森林，成為森林的一部份」。

環境部3月4日召開環境教育認證審查會，核定鸞山森林文化博物館為環境教育設施場所，繼去年通過的關山米國學校環境教育園區之後，成為台東縣第7處環境教育認證場所，提升台東耕耘環境教育能見度與成果。

環境部的審查意見，「鸞山森林文化博物館」位於台東縣延平鄉，以布農族文化為特色課程，透過體驗、互動方式，寓教於樂中推動尊重這片土地以及住民的環境與生活倫理。

創辦人為保留部落山林，成立森林文化博物館，並將此博物館視為文化保存基地，希望藉由發展生態旅遊，促使部落青年回鄉，帶動地方創生，至今已培育逾60名年輕人帶領解說，也帶動300名青年返鄉。

台東縣政府環保局廢棄物管理科長馮素雲今天接受中央社記者訪問表示，森林文化博物館以布農族文化為特色課程，從保護森林免受到開發破壞的行動開始，創辦人與當地居民一步一腳印守護這片淨土，並善用在地資源以宣導環境教育，讓民眾了解留下森林對部落及生態的重大意義，也透過在地族人、在地青年共同維護他們傳統文化。

阿力曼表示，森林文化博物館20多年來已累積20餘萬人次進入，當初是要避免被財團開發，為了要保留珍貴森林及布農文化，他用個人力量推動保護，旅遊人數不是主要考量，最主是森林文化博物館是從搶救森林土地出發，找回人類跟大自然的永續，「森林博物館並不在彰顯人類知識權力的偉大，相反的，它讓人謙卑走入森林，成為森林的一部份」。（編輯：陳仁華）1130320