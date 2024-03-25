蔣市府議價台智光案3M費率降至每月2100元 估費用減少1900萬

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北25日電）北市府跟台智光議價後，北市警子約的3M費率降為每月2100元。據了解每年可為市庫省下1900萬元。合約明訂有重大案件時可終止，市府已因陳重文收賄案正在進行相關程序。

國民黨台北市議員陳重文涉嫌藉市警局網路傳輸服務費採購案圖利，日前經台北地檢署聲請羈押獲准，也讓北市府與台智光的合約爭議浮上檯面。

前市長郝龍斌任內委託台通光電股份有限公司協助鋪設光纖網路，並給予一份25年期的保證合約，由其依約成立台智光，市府各局處若有網路傳輸需求優先採用此系統。

依北市府說法，前市長柯文哲任內再與台智光簽訂市警局監視器專案網路的子約，在109年第一次將3M傳輸費率訂定為每月新台幣2200元，蔣萬安上任市長後持續議價，最後將費率壓至每月2100元。

據了解，雖然只是調降100元，但綜合起來每年可省下1900萬元。

至於為何要簽訂子約，市警局回覆，北市府100年簽訂母約後，資訊局102年8月召開「光纖到府跨局處整合會議」，會中討論到若有局處要使用光纖網路則需和台智光另行簽訂子約，市警局便開始和台智光接洽討論，期間台智光陸續進行網路更換等硬體工程，直到105年底建置完成，市警局才於106年1月和台智光簽訂專案費率子約。

而在母約當中，有明定佣金與餽贈的禁止條款，若有任何不正利益，甲方應立即與乙方解約。北市府也正是因為陳重文收賄案，宣布終止子約，相關局處已在進行相關程序。

法務局表示，會先從子約費率終止部分檢視，視情況逐條回溯，若解約相關條件需視雙方談判內容而定，目前無法告知，但若解約一定會做好備案，絕不會有資安空窗期情形發生。（編輯：李錫璋）1130325