柯文哲：台智光案是財團勾結議會 籲北市府誠實面對

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（中央社記者陳俊華台北26日電）台智光合約爭議延燒。民眾黨主席、前台北市長柯文哲今天說，106年根本沒3M費率，盼台北市政府誠實面對，這是財團勾結議會案例，北市議員陳重文只是「肉粽頭」，要辦下去會一狗票。

國民黨台北市議員陳重文涉嫌藉市警局網路傳輸服務費採購案圖利，日前經台北地檢署聲請羈押獲准，也讓北市府與台智光的合約爭議浮上檯面。台北蔣萬安昨天說，前市長柯文哲當時依廠商提報的新台幣2200元費率照案通過，合約有爭議，已要求法務局啟動解約作業。

柯文哲今天上午參與台灣民眾黨立法院黨團會議，並在會後與黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊接受媒體聯訪。

柯文哲說，這件事到現在為止，「其實我是滿感概」，他在議會提出覆議、大動作開記者會，台北市長任內最後一份公文還用詞強烈，「財團勾結議會、詐取國家錢財，惡形惡狀，必須公告予以遏止」，隔一年後蔣市府編預算怎麼這麼肆無忌憚。

柯文哲表示，他非常有自信，「我的部分不會有什麼問題」，專案會議都是他自己主持，今天不是費率問題，明明2M可以解決的問題，為什麼全部用3M，「相同的費率，為什麼柯文哲編是4.6億元、你（蔣萬安）是編5.5億元」。

柯文哲說，講1個謊話後就要講10個去掩蓋，最後講100個謊話去掩蓋這10個謊話，最後被謊話淹沒。他不需要一條一條指出蔣萬安哪裡講錯，蔣萬安說要推翻他在民國106年的費率，「106年根本沒3M的費率」。

柯文哲表示，希望台北市政府誠實面對，這就是財團勾結議會的案例，大家也不要裝清高，這看檢察官的態度，從陳重文這個「肉粽頭」，真的要辦下去不得了、一狗票。

外界質疑柯文哲任內為何不解決母約問題。柯文哲指出，台灣是法治國家，當時他覺得合約有問題，但約不是他訂的、已經簽在那，也曾找法務局、資訊局、警察局研議怎麼推翻，除非要有證據，而現在有具體行賄事件。此外。台北市有1萬6000多支攝影機，若要解約也要有人可以接上，不然空窗期怎麼處理。

黃珊珊說，110年7月資訊局曾向她提出光纖網路委外建設跟營運案的費率審查報告，她也同意送到市長室晨會報告，並由專案費率委員會審查費率，所以蔣市府說找不到費率的議價紀錄，或是沒有費率這件事情，「台北市政府顯然在誤導視聽」。

黃珊珊指出，當時因為106年的合約並沒有3M，只有2M跟4M，所以3M必須重新議價，109年才有3M的需求、才需要議價。106年的合約價格總年度也才2億多元，109年有3M需求後才會飆漲到4億多元，這件事還不夠清楚嗎。

黃珊珊說，不知道是誰給蔣萬安錯誤的資訊誤導他。蔣萬安去解除一個當年度已經執行完畢的106年2億多元的合約，「現在解除這個是要幹什麼？」109年3M的議價，從2280元隔年再議到2200元，蔣市府也說他們後來又議到2100元。

黃珊珊指出，所以每年會視議會給的預算重新議價，如果不願意這個費率的話，每年重新議價就可以，沒有什麼解除合約的問題。且當年的簡報都在，市政府有當年所有費率委員會的資料，「請不要再誤導視聽」。

前台北市長郝龍斌任內委託台通光電股份有限公司協助鋪設光纖網路，並給予一份25年期的保證合約，由其依約成立台智光，市府各局處若有網路傳輸需求優先採用此系統。（編輯：蘇龍麒）1130326