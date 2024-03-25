蔣萬安解除柯文哲任內合約 藍批柯簽不平等條約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北25日電）台智光案延燒，台北市長蔣萬安今天表示，即刻啟動解除106年前市長柯文哲簽訂的警察局2200元專案費率合約。台北市議員游淑慧指出，這是捍衛北市權益根本之道，從根本廢除柯文哲所簽訂不平等條約。

國民黨北市議員陳重文涉嫌收受台灣智慧光網賄賂，遭到檢廉單位搜索，裁定羈押獲准；台智光與北市府簽訂的合約引起質疑，更引得前後任市長柯文哲、蔣萬安隔空交火。

此案爭點之一，為台北警用監視器的傳輸速率為3M，月租費用卻高達新台幣2200元，蔣萬安上午表示，目前並沒有看到相關詳細議價過程的資料，只有通過費率的會議記錄，因專案費率有爭議，北市即刻啟動解除民國106年柯簽訂的警察局2200元專案費率合約相關作業。

國民黨上午召開「面對台智光爭議，解決問題不是推卸責任，少點口水多點市政」記者會，台北市議員游淑慧、詹為元出席。

媒體關切蔣萬安取消合約一事，游淑慧指出，租用寬頻這件事沒有問題，因為監視器的使用本來就必須租用網路進行傳輸，但重點是在於能否租得更便宜。

游淑慧表示，外界認為當年柯市府核定的月租費2200元不合理，因此蔣萬安解除合約的目的就是要重新檢討更合適的價格，這是捍衛台北市權益的根本之道，並從根本上廢除柯文哲所簽訂的不平等條約。

游淑慧提到，當年柯市府花了新台幣5000萬元委託台灣世曦做的評估報告顯示，即便2M剛剛好，但斷線回補需要0.5M，所以大概最少都要2.5M，因此評估結論是單支攝影機仍須提供至少3M頻寬，但當時柯市府沒能將3M的費率經過議價後降下來。

游淑慧批評，若市政有問題，前後任市長一起有商有量，一起解決問題最好，如果不能解決問題，也不要扯後腿、推責任。但非常遺憾，柯文哲2014年上任時，羞辱前市長、創造5大案，卸任2年後還要羞辱現任市長，創造第6案，這對台北市政有什麼好處。

詹為元表示，柯文哲昨天在臉書公布監察院報告，解釋2M、3M傳輸量沒有差別，既然沒有差別，那當時柯文哲任內為何要採取2種傳輸方式，柯文哲的邏輯是0分。（編輯：翟思嘉）1130325