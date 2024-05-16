力挺國會改革法案 朱立倫16日晚間到立院幫藍委打氣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北16日電）立法院會17日將處理國會改革相關法案，國民黨立委自15日起即在議場前輪班，國民黨主席朱立倫今天晚間前往探視，他表示，希望這次的國會改革方案，能在大家努力下、全民的監督下能順利過關，並呼籲民進黨立法院黨團能回頭是岸。

立法院會17日將處理藍白所提國會改革相關法案，朝野恐上演表決大戰。為確保17日院會的議事順暢，國民黨立委15日起即在議場大門前輪流排班，守住議場門口，避免民進黨立法院黨團用案海戰術、或冗長發言杯葛議程。

朱立倫晚間近10時20分來到立法院議場前，探視正在看守議場大門的國民黨立委，致贈提神飲料、香酥雞等宵夜，表達慰問之意，並與現場藍營立委高喊「國會改革，一定過關」等口號。

由於民眾黨立法院黨團總召黃國昌等人，也在議場旁開直播與支持者互動，朱立倫則前往致意，並與黃國昌握手打氣。

朱立倫受訪時表示，國民黨與民眾黨的戰將，都是為了中華民國的國會能向上提升，民進黨過去在野時，承諾了許多國會改革相關方案，但執政8年卻完全丟棄，現在大家要好好的找回來。

朱立倫強調，這不是為了國民黨、民眾黨，是為了全民，讓強而有力的國會能好好監督政府、代表民意，讓任何的弊案、不公不義，任何民眾想知道的事，都能明白了解，還給大家一個公益的社會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

朱立倫說，他相信每位立委、民眾黨的朋友，都是秉持這樣的決心，希望這次的國會改革方案，能在大家的努力之下、全民的監督下能順利過關。

現場媒體詢問，5月20日是否參加總統副總統就職典禮，朱立倫指出，到目前為止，總統當選人賴清德或民進黨團有展現出任何的善意嗎，明天還有很多機會，希望民進黨團回頭是岸，為了民主改革、為了中華民國的民主，能走向良善的政治，大家都在期待當中。（編輯：林克倫）1130516