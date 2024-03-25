傅崐萁批交通部兼大法官 王國材：審查要公平正義

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（中央社記者王承中台北25日電）交通部指國民黨團總召傅崐萁所提「花東快速公路建設特別條例」草案，窒礙難行且有違憲之虞。傅崐萁今天不滿拍桌，指交通部兼大法官。交通部長王國材說，不反對興建花東快，但審查要有公平正義，要走正常程序。

立法院交通委員會今天審查由國民黨團總召傅崐萁所提的「花東快速公路建設特別條例」草案。根據交通部送達立法院的書面報告指出，基於憲政分際，充分尊重行政權完整性，不宜擅為增加預算支出，本條例確有窒礙難行之處，致無法推動。

傅崐萁在質詢時指出，選舉時民進黨提名的花東立委候選人，主要政見就是興建花東快，正、副總統當選人賴清德、蕭美琴也一同背書，他質疑交通部何時出大法官，2024大選結束才短短2個月，詢問備詢的王國材是否支持興建花東快。

王國材表示，他支持，所以交通部有進行長期可行性，要經過評估的程序。傅崐萁詢問，這是真心的嗎？並指王國材現在越來越像政治人物。王國材則說，要不然就不會重啟花東快的可行性評估。傅崐萁指出，重啟是立法院做的決議，又不是交通部，要王國材摸著良心，說出真心話。

王國材表示，更明確來講，他不反對興建花東快，希望從相關評估去證明。一定要分析評估可行，「他不反對，但也要經過專業評估」。傅崐萁說，王國材的說法從一開始的支持，到不反對再到評估，3階段的回答問題。

傅崐萁指出，他要隆重地告訴王國材，立法院乘載全民民意，如果通過花東快特別條例，等於是幫交通部一把，讓交通部更好做事。結果交通部的報告卻如此羞愧交通人，什麼叫窒礙難行、違憲。

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傅崐萁拍桌表示，不知道現在交通部還兼大法官，什麼時候輪到由交通部來解釋法律，連立委都不能解釋法律，民進黨團總召柯建銘一天到晚大法官上身，現在連交通部都認為自己是大法官，國會要有尊嚴，國會審議輪得到交通部說三道四，在那邊講什麼。

王國材說，審查要有公平正義，該做的就是走正常程序。傅崐萁表示，工程師要有風骨，不是政治人物，所有在國會通過的事，執政黨有意見要聲請大法官解釋，他尊重，但國會尊嚴必須守住。王國材說，這就是工程師必須做的事，不能先審就定案。最後，傅崐萁要王國材離開備詢台。（編輯：蘇志宗）1130325