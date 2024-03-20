來台招商 史瓦帝尼總理盼更多元產業進駐

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（中央社記者黃雅詩台北20日電）外交部與外貿協會今天合辦「史瓦帝尼投資商機說明會」，吸引上百企業參與，率團訪台的史國總理戴羅素親自出席，強調史國投資環境非常穩定，盼台商更多不同領域產業進駐，以史瓦帝尼為基地進軍龐大非洲市場。

「史瓦帝尼投資商機說明會」今天下午舉行，史瓦帝尼王國總理戴羅素（Russell Dlamini）、外交部常務次長陳立國、對外貿易發展協會秘書長王熙蒙等出席。

戴羅素致詞時打趣，他先前會晤總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長陳建仁，但參加這場招商會讓他覺得「更具挑戰性」。

戴羅素表示，他期盼未來台灣能有更多元領域企業到史國投資，特別是台灣在醫療生技、電子、資通訊等產業非常先進，史瓦帝尼做為台灣在非洲唯一邦交國，也希望能獲得與台灣建交的紅利，藉由台灣的幫助，強化史國相關領域的發展。

陳立國致詞時指出，史瓦帝尼有非洲瑞士美譽，人口約120萬，面積是台灣的一半，人均GDP在非洲排名前10，在農業礦業、紡織、食品加工都有良好基礎。

陳立國提到，史瓦帝尼雖屬非洲內陸國家，但有完整綿密的對外經貿連結，例如非洲大陸的自由貿易協定、東部和南部非洲共同市場、南部非洲發展共同體等，加上美國的非洲成長暨機會法、歐盟的經濟夥伴協定等網絡，讓史國的經濟發展前景可期。

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陳立國說明，台灣從1996年開始加強投資史國，以紡織成衣製造業為主，近年逐漸跨到農業，台史2018年簽訂經濟合作協定，快速強化雙邊經貿往來，2022年雙邊貿易總值1614萬美元，比2017年成長了112%，截至去年6月，台灣對史國投資已達38件，總額約6836萬美元。

陳立國強調，政府對台史經貿合作充滿信心，招商會場特別準備檸檬愛玉當點心，結合台灣愛玉和史瓦帝尼蜂蜜，希望讓台商都能像台灣俗諺所說「吃甜甜、賺大錢」。（編輯：張若瑤）1130320