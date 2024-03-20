史瓦帝尼總理：賴清德就任總統後 對台支持不會動搖

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北20日電）史瓦帝尼王國總理戴羅素今天拜會副總統賴清德表示，賴清德就任總統後，史瓦帝尼對台灣的支持不會動搖，此行訪台就是為了要重申史瓦帝尼與台灣的外交承諾。

史瓦帝尼王國總理戴羅素率團訪台，賴副總統今天上午在總統府接見。戴羅素致詞表示，他非常榮幸能與賴副總統暨總統當選人會晤，並轉達恩史瓦帝三世國王、恩彤碧（Ntombi Tfwala）王母，及史國政府、人民的溫暖問候。

他並恭賀台灣成功舉行總統大選，賴副總統在這場激烈的選戰中獲得勝利，這反映出台灣人民對副總統的執政能力有信心。

戴羅素說，恩史瓦帝三世國王相當期待今年5月20日，合乎憲政秩序權力交接的重要時刻。他進一步表示，兩國外交承諾具獨特性，應為後代留存。台史邦誼植基於互相理解、穩定與繁榮之上，史瓦帝尼對十來相當樂觀。

他表示，台灣技術團正協助興建史國國際會議中心與五星級旅館，盼此興建計畫於今年底完成。兩週前，史國中央銀行總裁也來台訪問，就兩國金融與銀行業的合作進行討論。（編輯：蘇志宗）1130320