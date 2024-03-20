賴清德：新政府全力支持史瓦帝尼戰略儲油槽等計畫

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（中央社記者溫貴香台北20日電）副總統賴清德今天接見史瓦帝尼王國總理戴羅素時表示，未來新政府將持續推動兩國資通訊合作發展，也會全力支持史國政府近期提出的戰略儲油槽、及其他交流合作計畫。

副總統賴清德在總統府接見戴羅素（Russell Dlamini）伉儷一行人，他歡迎戴羅素首度以總理身分率團訪台。戴羅素去年11月籌組新內閣政府後不到4個月，就率團訪台，彰顯台史兩國邦誼堅實穩固。

副總統說，今年1月得到台灣人民的支持，當選中華民國台灣第16任總統，上任後將延續蔡總統務實、踏實與穩健的外交政策，在台史兩國堅定友好關係上，積極提升雙邊關係，鞏固邦誼，攜手合作面對未來各項挑戰，為兩國人民福祉繼續打拚。

他並感謝 史瓦帝尼 史瓦帝尼小百科 史瓦帝尼為中華民國友邦。

位於非洲南部，北、西、南三面被南非包圍，東面與莫三比克相鄰，人口約130萬。

國境面積約1萬7364平方公里，略小於台灣的一半，首都為姆巴巴內市

信仰以基督教（40%）為主，其次為天主教（20%）、伊斯蘭教（10%）和傳統宗教。

使用貨幣Emalangeni與南非幣等值。 看更多 關閉 作為台灣在國際社會的堅實盟友，以具體行動展現對台史邦誼的支持。2023年史國在聯合國大會、世界衛生大會（WHA）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）締約方大會等國際場域，都為台灣強力發聲、堅定支持台灣實質參與國際組織，從未缺席。

他認為，台灣是史國相當重要的合作發展夥伴，近期國際供應鏈持續重組，資通訊科技為台灣的優勢，台灣非常樂意分享經驗，未來，新政府將在台史雙邊合作計畫下，以及史國對外資產業的優惠政策環境中，持續推動兩國資通訊合作發展。台灣對史瓦帝尼的承諾堅定不移，有關史國政府近期推動的戰略儲油槽計畫及其他交流合作計畫，一定會全力支持。

副總統表示，台史兩國都是愛好和平的國家。對於中國試圖破壞台海和平穩定，施壓台灣外交空間、單方面改變台海現狀，史國始終堅定不移，給予台灣強力支持，他衷心感謝。

他提到，恩史瓦帝三世國王（King Mswati Ⅲ）將率團參加5月20日總統就職典禮，請戴羅素代向史王轉達竭誠歡迎之意，希望屆時與史王就深化台史雙邊合作關係、經貿產業交流等合作議題，持續交換意見。

副總統期待訪團見證台灣政經發展與多元文化，感受台灣人民的熱情與活力，並盼未來兩國共同努力，進一步深化雙邊各項關係。（編輯：郭無患）1130320