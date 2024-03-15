農業部攜手友邦史瓦帝尼 保種非洲蔬菜深化互動

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）農業部國際事務司今天表示，會同外交部與亞蔬-世界蔬菜中心在友邦史瓦帝尼及非洲南部推動「台灣-非洲蔬菜倡議（TAVI）」計畫，保存非洲原生蔬菜種原，深化雙邊農業互動。

農業部發布新聞指出，國際事務司司長林麗芳率團出席3月14日第1階段TAVI計畫成果研討會，發表創新傳統蔬菜烹飪指南、見證史國農業部、教育部、衛生部等機關官員與國際合作夥伴共同簽署倡議，呼籲將非洲蔬菜帶回史瓦帝尼，確保營養永續及糧食安全。

林麗芳也參與史瓦帝尼國家植物遺傳中心種原庫啟用典禮等活動。國際事務司說，包含美國國際發展署（USAID）、非南發展共同體（SADC）相關夥伴、聯合國世界糧食規劃署（WFP）等國際組織駐史國代表共襄盛舉，見證台灣在非洲地區推動農業發展的成果。

關於TAVI計畫，國際事務司說明，旨在協助史國的「國家植物遺傳資源中心種原庫」及「亞蔬坦尚尼亞區域中心種原庫」軟硬體設備現代化，建構非洲原生蔬菜種原蒐集及人員能力，並與冠軍農民合作，強化當地學校營養午餐、推廣在地食農教育，提供傳統蔬菜種子及教導種植技術，推廣校園及家庭菜園。

並持續進行當地野生蔬菜採集及保種工作，強化史國傳統蔬菜推廣教育系統、提高生產與消費能力，確保當地糧食供應自給自足，至今已初具成效。

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林麗芳指出，亞蔬作為全球最大蔬菜種原庫，非洲幾乎所有茄子及將近1/4的番茄與莧菜，都由上述中心引種，協助栽培與應用。迄今已完成蒐集上萬份種子樣本、1000種非洲野生蔬菜近緣種鑑定、培訓105名核心農民供應8所學校蔬菜、建立40個社區菜園及4017個家庭菜園等階段性工作。

除進一步連結亞蔬台灣總部與坦尚尼亞區域分部的種原資訊系統，也運用行動餐車在史國各地辦理烹飪示範，為當地種子生產業者進行種子生產培訓，幫助非洲應用農業知識、提升近萬名史瓦帝尼人的蔬菜生產能力。（編輯：陳政偉）1130315