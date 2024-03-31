柯建銘批藍白邪惡力量 傅崐萁嗆綠與民意脫節

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（中央社記者王承中台北31日電）民進黨團總召柯建銘批評藍白是邪惡力量，國民黨團總召傅崐萁今天表示，民進黨與民意完全脫節，終究會走入歷史灰燼；呼籲柯建銘回頭是岸，以民為先、以蒼生為念，多想想能為台灣人民做些什麼，不要再浪費時間在無謂的口舌之爭。

民進黨團修正內規，決議每天都發布動員令。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪表示，藍白黨團仗著國會過半就為所欲為、無限擴張權力，對行政部門實施新的白色恐佈，未來府院黨及黨團要一起對抗藍白邪惡力量。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁下午發布新聞稿指出，民進黨對人民的需求視若無睹，對蔡政府競選政見失信毀諾，難怪支持度會崩跌到只剩基本盤；尤其柯建銘把國道六號、環島高鐵、花東快等基礎建設，帶入惡意政治攻防，未盡民代監督興利責任，是國家之恥、更是國會之恥。

傅崐萁表示，國民黨早在1月中旬，就針對國會改革提出具體方案，獲得民間高度共識與支持，民進黨直到3月底才匆匆提黨版，期間還不斷運用話術及網軍側翼攻擊在野黨，誣指終結國會亂象是違憲，不讓陽光照進立法院。

他指出，國會改革相關法案是2016年民進黨自己提出的競選承諾，8年過去一事無成；民進黨反對環島高鐵、國道六號及花東快等基礎建設的心態，更是令人匪夷所思。

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他表示，交通平權安全無價，「全台三小時，一日生活圈」是全民引頸期盼的夢想，亦是喜愛台灣旅遊的全世界朋友所需要的交通觀光設施，就像當年若沒有十大建設，哪來今日台灣經濟繁榮。

傅崐萁說，很遺憾柯建銘惡意地把民進黨帶入政治攻防，視人民生命財產於無物，醜化污衊基礎建設，以為上述交通建設只限單一縣市人民使用；台灣是已開發國家，基本的環島一日生活圈基礎建設都沒有，這是國家之恥、更是國會之恥。（編輯：林克倫）1130331