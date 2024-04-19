復議案表決藍再勝綠 年改案付委審查

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（中央社記者王揚宇台北19日電）國民黨立委盧縣一未出席12日的年改復議案表決，卻有投票紀錄，引發爭議，立法院會今天重新表決該案，國民黨團挾人數優勢獲勝，民進黨團復議案不通過，國民黨立委所提公教年改修法版本付委審查。

立法院會12日開會，藍綠就年改復議案上演表決戰，盧縣一未出席院會表決卻有投票紀錄，引發爭議。立法院長韓國瑜16日表示，經查明是會場幹事誤認立委，造成誤插盧縣一的表決卡，將予以行政懲處，而12日當天的第1案表決結果與事實不符，將另定期處理。

立法院程序委員會16日開會，排定19日至23日院會議程，並把此案列為討論事項，即民進黨立法院黨團針對立法院會對國民黨立委賴士葆所提公務人員退休資遣撫卹法修正草案、公立學校教職員退休資遣撫卹條例修正草案，及國民黨立委張智倫所提公務人員退休資遣撫卹法修正草案等案所作的決定提出復議。

今天表決結果，出席104人，贊成50人、反對54人，贊成者少數，復議案不通過，年改相關修法版本付委審查。

觀察投票結果，民進黨立委吳秉叡投成反對票，未與其他民進黨立委一樣投贊成票，吳秉叡旋即聲明，剛才表決與民進黨團意見一致，列入公報紀錄。民眾黨立委雖在場，但沒有參與投票。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在表決前受訪表示，民進黨團支持年改要繼續前進，黨團也甲級動員、全員到齊，大家可以持續觀察，到底誰挺年改、誰反年改，以及各黨的政策與立場。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，藍綠兩黨是二元對立的程序操作，民眾黨團不會參與。

依據目前各黨在立法院的席次分布，國民黨為國會最大黨，加上無黨籍立委陳超明和高金素梅，掌握54席，民進黨則為51席、民眾黨8席。（編輯：謝佳珍）1130419