全教總提年改3訴求 國民黨支持並提修法版本

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（中央社記者林敬殷台北16日電）全教總今天舉行記者會，針對年改提出3項訴求，包括社會保險保費應免稅、返還公教年資補償金，以及私校退撫費率提高至15%，呼籲新政府正視並修正，受邀出席的國民黨立委表示，他們認同全教總主張，並已提出修法版本，國民黨推動年改是合乎公平正義，不是反改革。

國民黨立委賴士葆、柯志恩、洪孟楷等，今天受邀出席全國教師工會總聯合會在立法院舉行的記者會。

全教總理事長侯俊良表示，民國106年8月9日退撫新制上路，考試院應會同行政院於5年內提出檢討，到今天將近7年，如果政府不做，立法院應帶頭來做，對於退休制度重新做檢討，蔡政府執政期間出現的錯誤政策與疏失，新政府應盡速盤點並提出修正。

侯俊良指出，如果年金制度的第二層，包含勞退、私校退撫、公教退撫的「職業年金」與第三層「自購商業保險」都有免稅，屬於第一層的社會保險沒有不免稅的理由。

侯俊良強調，年資補償金是民國84年及85年軍公教金年改時，因制度改革受損而填補損失的補償制度，與退撫基金財務無關，卻在105年年改一併去除，政府應返還公教補償金，回復起碼的公平正義。最後，公私校教師的任用資格與權利義務是一致，但私校的退撫提撥率卻僅有12%，形同對私校教師的不公平對待，建議修正學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例第8條，齊一法制以保障私校教職員權益。

柯志恩說明，國民黨提年金改革，網路就出現很多梗圖說18%（軍公教優惠存款）要回來了，只要跟年改任何意見，就被指為反改革，這種說法是理盲的，法律規定該給人家就還給人家，沒道理108年6月30日之後的就不能領，不符公平正義，她支持全教總訴求，3項訴求都是站在理的層面。

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賴士葆提到，民進黨上任後推動年改，總共砍了2674億元，行政院長陳建仁曾在副總統任內時說，軍公教勞年金要一起改，但到目前為止，勞保一塊錢都沒改，政府更撥補勞保2600多億元，等於軍公教砍了放到勞保，現在還稅收超徵，結果錢就亂花，年改後造成公教紛紛申請延退，延退比例至少3成，與當初年改的目標不一樣，國民黨推年改是有公平正義的訴求，有撥亂反正的做法。

賴士葆重申，國民黨站出來挺全教總訴求，跟18%無關，也不是反改革，而是撥亂反正，該給人家就該還給人家，行政上的失誤都應該扭回來。（編輯：張若瑤）1130416