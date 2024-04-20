遭質疑只會抗中保台 鄭麗君：國家希望工程解決問題

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（中央社記者賴于榛台北20日電）民進黨今天舉辦青年論壇，一名大學生提問時質疑民進黨只會抗中保台，施政不實際。內定行政院副院長鄭麗君則說，明白年輕人不只期待民主永續，也希望擁有公平社會，會透過國家希望工程解決各類問題。

民進黨為展開青年政策社會溝通，啟動政策對話，今天起舉辦為期2天的「投資未來世代青年論壇」，包含民進黨代理秘書長楊懿珊等人上午出席開幕式致詞，鄭麗君則以青平台基金會董事長身分發表專題演講並接受現場提問；總統當選人、黨主席賴清德則預計出席明天閉幕式，聽取論壇討論成果並給予回應。

現場提問時，一名大學生指出，他是身心障礙者，因此2024年大選政黨票投民進黨，但總統票投民眾黨主席柯文哲，主因是認為民進黨執政沒能解決就學、薪資、物價等問題，施政光談抗中保台等不夠實際。鄭麗君則說，今天的報告內容著重在國家希望工程，而非所謂抗中保台，這些也是她苦思多年，期盼找出系統性對策的事項。

她說，明白年輕人不只期待民主永續，也希望一個公平社會，讓每個人都有機會往理想邁進，因此國家希望工程就是盼能解決年輕人面對薪資、物價、房價、租金、社會平權等等問題。

鄭麗君也強調，民進黨必須把批判、監督聲音視為進步動力，未來於公於私也都樂意跟年輕人對話。

至於身心障礙權益部分，鄭麗君說，少數者的權益需要大家一起努力，因為真正民主的社會，要為他者一起奮戰，爭取少數者權益。

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現場也有人問到轉型正義後續工程，及中正紀念堂處理。鄭麗君表示，威權象徵處理相對困難，過去文化部也曾透過審議式民主，將中正紀念堂轉型方案送至政院，未來將努力讓此討論更開放，透過大家的整體努力，持續推動轉型正義。

而對於週休三日入法可能性，鄭麗君則說，目前部分業者採用週休三日，但世界上多數國家並未將此做法納入法制，面對未來各種新的工作型態，如何同時給予勞動者工時彈性需求跟安全保障應該要一體討論。（編輯：林興盟）1130420