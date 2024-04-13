民進黨啟動政策對話 賴清德4/21出席青年論壇

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（中央社記者賴于榛台北13日電）民進黨為展開青年政策社會溝通，啟動政策對話，20至21日舉辦「投資未來世代青年論壇」，內定行政院副院長鄭麗君將發表專題演講，邀請智庫學者及立委跟青年與談；總統當選人、黨主席賴清德出席閉幕式，聽取討論成果並給予回應。

民進黨發言人吳崢今天透過媒體群組表示，為落實賴清德宣示的「舉辦國家希望工程論壇，開啟社會溝通」目標，除正在進行的健康台灣全國論壇，也將在20日、21日舉辦投資未來世代青年論壇，期待在新內閣團隊上任前，展開青年政策的社會溝通，聽取青年朋友對後續施政的期待與建議。

吳崢指出，論壇首日，鄭麗君將針對0到22歲投資未來世代發表主題演說，闡述政策脈絡、願景與主張，並安排智庫學者專家及立委，分別針對「擴大社會投資，強化公共支持系統」、「投資青年生涯，支持多元發展」、「重視身心健康，鼓勵青年公共參與」等3大主題進行與談，並接受青年朋友的提問。

論壇次日，將採審議式討論。吳崢說，將邀請青年朋友分組參與「政策思考工作坊」，從政策使用者角度，反應需求、表達意見、進行交流，並嘗試歸納出進一步的建議；賴清德預計出席閉幕式，聽取工作坊討論成果並給予回應。

吳崢說，希望能在理解青年的意見後，讓後續施政可以更符合青年的期待，進而達到「投資年輕人的未來，就是投資台灣的未來」的政策目標。

他表示，論壇已開放報名，歡迎對政策議題有想法的在學學生、社會新鮮人、年輕家長等青年朋友，把握機會報名參加。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1130413