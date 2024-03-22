春石斛育種有成 品種權確立、摘蘭展獎項

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（中央社記者楊淑閔台北22日電）台東區農改場今天表示，近年春石斛品種育成顯現成果，繼2023年取得「台東1號-貓熊」品種權，今年2株新品系參與第23屆世界蘭花會議暨第20屆台灣國際蘭展，獲第二獎及銅牌獎。

農業部台東區農改場發布新聞指出，每年春季2到4月開花的春石斛，花型優美、花朵繁多，獲大眾喜愛，國際市場年生產量約800萬盆，商機持續成長中；為此投入品種育成，陸續展現成果，期望為台灣春石斛產業提升國際競爭力。

首先是費時9年育成的春石斛「台東1號-貓熊」。台東區農改場說明，已取得品種權，在台灣的花期集中在3到4月；外觀為形如鳥翼的翼瓣、上下萼瓣皆為圓形至卵圓形，花型外觀圓潤，且翼瓣有暈色、點斑，為春石斛商業品種中少見的特徵，辨識度高、具高商業潛力，已非專屬授權予業者，可望成為市場新亮點。

今年有2株新品系參與第23屆世界蘭花會議暨第20屆台灣國際蘭展，皆獲獎項。台東區農改場指出，其中獲第二獎的春石斛單株（Dendrobium Princess Luna ‘X13T0Small’）為白花綠心，花徑4到5公分，全株質感清爽高雅，開花性極為優良。

獲銅牌獎的春石斛單株（Den. Taitung Nymph X Den. Pink Kiss’X19T1S’）為紅花白心，花徑6到7公分，花朵硬挺、排列整齊，全株質感亮眼迷人。

台東區農改場表示，以上獲獎的植株具備單盆雙梗以上、假球莖強壯不易倒伏、開花及營養生長同步、適合非水苔介質栽培、需冷性低等優勢性狀，可在台灣平地自然豐花，降低產期調節成本，符合減碳生產的國際趨勢。（編輯：管中維）1130322

農業部台東區農改場表示，近年春石斛品種育成顯現成果，今年2株新品系參與第23屆世界蘭花會議暨第20屆台灣國際蘭展，其中獲第二獎的春石斛單株（圖）為白花綠心，全株質感清爽高雅，開花性極為優良。（台東區農改場提供）中央社記者楊淑閔傳真 113年3月22日