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台南研考會主委陳淑姿接主計長 黃偉哲：人才被看見

2024/4/10 12:07（4/10 13:02 更新）
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台南市研考會主委陳淑姿內定接任新內閣主計總處主計長。（台南市政府提供）
台南市研考會主委陳淑姿內定接任新內閣主計總處主計長。（台南市政府提供）
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（中央社記者楊思瑞台南10日電）自由時報報導，台南市研考會主委陳淑姿內定接任新內閣主計總處主計長。台南市長黃偉哲證實昨晚接獲告知，對於陳淑姿有機會北上服務，他認為，人才能被看見是可喜可賀的事。

黃偉哲今天上午出席中華醫事科技大學公開活動，接受媒體聯訪時被問到陳淑姿入閣一事，他說，昨晚分別接到副總統賴清德與陳淑姿告知，對於陳淑姿將北上服務，應該是因陳淑姿在專業本職上做得很好獲得肯定，而且相信現任主計長朱澤民也有推薦。

黃偉哲表示，陳淑姿在相關工作領域有充分歷練與實務經驗，尤其在主計方面專業，幫助市府重大建設準確到位，獲得各界肯定。對於她的入閣感到高興，「讓人才被看見、為國家所用」不論在中央或地方都是可喜可賀的事。

記者上午試圖聯絡陳淑姿，但她沒接電話。依台南市研考會官網資訊，陳淑姿為東吳大學會計系、成功大學政治經濟研究所畢業。公職生涯從當時台北縣二重國小委任5職等主計員、稅務員做起，一路升任至行政院主計處薦任9職等科長。賴副總統擔任台南市長時出任台南市主計處長，民國111年1月從主計處長退休；112年接受黃偉哲延攬出任市府研考會主委。（編輯：孫承武）1130410

#黃偉哲
#主計總處
#賴清德
#台南市
#市府研考會
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