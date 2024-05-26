蕭副總統：台灣有意願能力成全球衛生體系一分子

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（中央社記者曾以寧台北26日電）世界衛生大會（WHA）將登場，副總統蕭美琴今天感謝各國支持台灣參與，指出台灣有意願與能力成為全球衛生體系一分子，並強調持續擁抱台灣在各領域國際參與的必要性。

第77屆世界衛生大會將於27日登場，台灣已連續8年未收到邀請函。蕭副總統今天出席「2024 AMWC Asia-TDAC台灣皮膚科醫學會春季學術研討會」開幕活動，她在致詞時感謝不斷支持台灣參與世界衛生組織及每年一度世界衛生大會的各國政府和代表。

蕭副總統指出，「任何人都不應該被排除在外，我們已從可怕的全球大流行中，吸取了『不遺漏任何人』（leave no one behind）的教訓」；台灣願意也有能力成為全球衛生體系的一部分，因此想特別強調，繼續擁抱（embrace）台灣在醫學和衛生等各個領域國際參與的必要性。

蕭副總統也說，AMWC Asia-TDAC活動中，不僅可讓各領域專家相互學習，還可促進跨域合作、整合皮膚科相關領域醫學知識，有助創造一個更健康的世界。見證與會者對醫療領域的關注和奉獻，更加堅定了自己的信念，即台灣可以為國際醫療進步做出貢獻。

2024 AMWC Asia-TDAC大會自24日至今天舉行，由第6屆世界美容醫學高峰會亞洲大會、台灣皮膚科春季會、台灣皮膚美容外科年會，與第11屆亞洲色素細胞研究學會共同舉辦。

大會祕書長王昭欽指出，今年國際與會者占大會總註冊人數逾3成；會中除與韓國皮膚科醫師協會共同規劃論壇，也從老化基礎科學研究出發探討抗衰老的臨床應用，並與顏面整形外科、眼整形外科醫學會等合作舉辦論壇；探討主題聚焦再生醫學，並討論性別美學、合併治療經驗等。（編輯：管中維）1130526